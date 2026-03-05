Stručnjaci razotkrivaju najčešće zablude o potrebi za terapijom i pomoći za mentalno zdravlje

Iako smo kao društvo napravili velik napredak u destigmatizaciji terapije, još uvijek postoji mnogo mitova i pogrešnih shvaćanja koja oblikuju način na koji ljudi razmišljaju o tom procesu.

Od netočnih uvjerenja o tome kako terapija “treba” funkcionirati do pogrešnih pretpostavki o tome što znači tražiti tretman za mentalno zdravlje, ove zablude mogu spriječiti ljude da potraže ovu korisnu opciju ― ili ih ostaviti razočaranima kada stvari ne idu onako kako su zamišljali.

10 najčešćih zabluda o terapiji

Stručnjaci za mentalno zdravlje objašnjavaju neke uobičajene zablude o terapiji i kako iskustvo terapije zapravo izgleda.

Ići na terapiju znači da s vama nešto nije u redu

“Uporna zabluda je da ići na terapiju znači da s vama nešto nije u redu ili da ste slabi,” rekla je dr. Sue Varma, psihijatrica i autorica knjige Practical Optimism.

Međutim, ona ― kao i većina stručnjaka za mentalno zdravlje ― ne vidi to tako.

“Treba hrabrosti da iskreno reflektirate o svom životu, svojim obrascima i odnosima,” rekla je Varma. “Prema mom iskustvu, ljudi koji rade na sebi su neki od najhrabrijih ljudi koje poznajem.”

Foto: Shutterstock

Terapija je samo za ekstremna ili akutna emocionalna stanja

Još jedna uobičajena zabluda je da bi se terapija trebala tražiti samo u trenucima ekstremne patnje ili krize.

“Mnogi ljudi prvi put dođu kod mene odmah nakon gubitka ili velikih životnih promjena poput prekida veze,” rekla je psihoterapeutkinja Meg Gitlin. “To je u redu i često motivira ljude da potraže pomoć. Međutim, postoje i oni koji dođu tek kada su emocionalno ‘dotaknuli dno’ i onda nestanu kad stvari idu dobro, sve dok se ne pojavi sljedeća kriza.”

Iako ljudi mogu tražiti terapiju povremeno ili radi kratkoročnih problema, Gitlin ističe da najuspješnija iskustva terapije nisu definirana isključivo katastrofalnim događajima, piše Huff Post.

“Moje iskustvo pokazuje da, iako terapija može biti osobito korisna u kriznim situacijama, ljudi zapravo bolje razumiju i obrađuju više kada im je dobro,” rekla je. “Poticala bih ljude da nastave s terapijom kada se stvari smire, jer tada mogu pristupiti svojim problemima promišljeno, bez panike.”

Bit će veliki trenutak prosvjetljenja

“Još jedna zabluda je da terapija uvijek mora uključivati dramatične proboje,” rekla je Varma. “Ponekad je rad tiši. Samo iznošenje problema, stjecanje uvida, povećanje svijesti i povjerenje u vlastitu inteligenciju za učinkovitije upravljanje izazovima može biti duboko značajno.”

Naglasila je da je jedan od glavnih ciljeva terapije razviti fleksibilnost u načinu razmišljanja, odnosu prema drugima i reakciji na stres. Proces pomaže razumjeti perspektive drugih ljudi, jača samilost i empatiju te uči zdravijim načinima suočavanja s teškoćama, izražavanja emocija i produbljivanja odnosa.

“Otkrivanje kako poboljšati mentalno stanje i smanjiti patnju je proces,” kaže terapeutkinja Nina Tomkiewicz. “Život se sastoji od malih trenutaka, pa su ‘mali uspjesi’ nužni gradivni blokovi za ‘velike promjene’. Uvijek volim slaviti male uspjehe s klijentima ― mislim da nas društvo toga ne uči. Mediji slave velike, grandiozne uspjehe i mislimo da tako treba izgledati naš život.”

No važniji su mali trenutci kada počnete osjećati da razumijete stvari i vidite napredak koji pokazuje da ono što radite djeluje.

Lijekovi mogu zamijeniti terapiju

“Mnogi klijenti vjeruju da će se, ako počnu uzimati lijekove, njihovi problemi riješiti,” rekla je Jill Lamar, licencirana profesionalna savjetnica iz Thriveworks. “Da, lijekovi u određenim okolnostima mogu biti koristan dio tretmana, i često se klijenti uz njih osjećaju bolje. No istraživanja pokazuju da kombinacija lijekova i terapije razgovorom pruža najveće šanse za uspjeh.”

Foto: Shutterstock

Naglasila je da terapeuti žele da njihovi klijenti osjećaju poboljšanje, a lijekovi mogu biti sjajan partner u tretmanu.

“Terapija razgovorom pruža priliku otkriti i promijeniti destruktivne stavove i ponašanja koja pokreću negativne osjećaje, i može pružiti rješenje, a ne samo promjenu kemije mozga,” rekla je Lamar.

Promjene biste trebali osjetiti odmah

“Trebate vremena da naučite kako najbolje koristiti prostor terapije,” rekla je Tomkiewicz. “Posebno ako nikada prije niste išli terapeutu, ne biste trebali očekivati da ćete odmah znati što raditi, kako se ponašati ili što podijeliti.”

Naglasila je da ljudi često griješe i trebaju vremena da shvate stvari na početku terapijskog puta.

“Na početku je u redu raditi pogreške i shvaćati stvari,” rekla je Tomkiewicz. “Radila sam s klijentima koji su došli na prve seanse ne znajući o čemu pričati ili gdje početi. No s vremenom postaju svjesniji točno kojih se tema žele dotaknuti u terapiji kako bi ih analizirali i promijenili.”

Sve će se fokusirati na vaše djetinjstvo

“Još jedna zabluda je da će većina rada u terapiji biti usmjerena na djetinjstvo klijenta,” rekla je Gitlin. “Iako mi je važno dobiti kompletnu povijest odgoja klijenta, smatram da se terapija jednako uspješno može fokusirati na sadašnjost i budućnost klijenta.”

Zabluda: Terapija pruža jednostavno ‘rješenje’

“Ponekad se terapija idealizira, kao nešto što će riješiti sve probleme,” rekla je Caitlyn Oscarson, licencirana terapeutkinja za brak i obitelj.

Terapeut vodi cijelu terapiju

“Zabluda je da je terapeut glavni agent promjene, a ne klijent,” rekla je Mills.

Zabluda: Sav rad i iscjeljenje događa se samo u seansama

Lamar vjeruje da je velika zabluda misliti da se “sav rad i iscjeljenje događa u samim seansama.”

Nakon ‘iscjeljenja’ pronaći ćete sigurnost u životu

“Mislim da je zabluda u vezi iscjeljenja vjerovanje da ćemo, kad smo ‘iscijeljeni’, pronaći sigurnost u životu,” rekla je Tomkiewicz. “Život je inherentno nepredvidiv i učenje kako živjeti u toj neizvjesnosti poboljšava naše iskustvo.”

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'​