Nije spavao osam dana pa je završio na psihijatriji: 'Nisam imao osjećaj za stvarnost'

Tommy Graves nabacio je ogroman osmijeh i izveo savršenu zvijezdu, no iako je vjerovao da se njegove akrobacije prenose milijunima gledatelja, u stvarnosti, njegova jedina publika bile su medicinske sestre koje su ga nadzirale na psihijatrijskom odjelu.

Sada 32-godišnjak, Graves iz Londona, našao se na liječenju u ustanovi za mentalno zdravlje nakon što ga je osam dana bez sna gurnulo duboko u psihozu u kojoj je vjerovao da živi život poput lika Jima Carreyja u filmu "Trumanov show".

Početak manične epizode

"Obitelj me poslala, u bolnicu za mentalno zdravlje, u kolima hitne pomoći jer su znali da je nešto pošlo po zlu", rekao je. "Bio sam izuzetno koherentan, ali ono što sam govorio nije imalo smisla. Imao sam plan okončati rasizam, seksizam, ratove, izliječiti rak, sve te nevjerojatne stvari. U tom trenutku više nisam ni znao gdje sam. Mislio sam da sam u televizijskom studiju, poput 'Trumanovog showa'." U kultnom filmu iz 1998. godine, Carrey glumi čovjeka koji nije svjestan da se cijeli njegov život snima i prenosi svijetu.

♬ Experience - Ludovico Einaudi @tommygsleep It was like mission impossible when my doctor told me I needed to learn how to sleep, otherwise I could be hospitalised again. My exhausted mind was USELESS So it took years to finally get my head around it. I really struggled to find anyone who spoke about sleep in a way that I actually understood In a way that made sense to my brain In a way that didn’t take all of the remaining energy I had. If there had been someone who explained sleep science in a way that was straightforward In a way that I could engage with In a way that I was excited by Maybe I wouldn’t have ended up in such a pickle. I’m hoping to provide a new way for people to learn about this stupidly powerful, incredibly important thing By using humour and language we all understand So it can actually be consumable for exhausted brains out there And the process can be shorter and more enjoyable than before. Peace, love and sweet dreams my dudes 💙 #sleep

Deprivacija sna kod Gravesa započela je dok je radio na projektu prikupljanja novca za dobrotvornu organizaciju za beskućnike. "Trebali su sudjelovati glazbenici, glumci i izvođači", rekao je. "Jednostavno sam se jako uzbudio oko toga i neumorno radio. Što sam više radio, postajao sam sve više pod stresom, sve više ideja mi je dolazilo u glavu i sve teže mi je bilo zaspati."

Nije mogao uopće zaspati, koliko god se trudio, jer mu se mozak nije htio isključiti. Kako su dani prolazili, ideje su postajale sve ekstremnije, razrađenije, a neki bi rekli i deluzijske. "Do šestog dana nespavanja, ideja je od prikupljanja 100 funti narasla na prikupljanje 66 milijuna funti. Tada sam primljen u bolnicu za mentalno zdravlje", objasnio je.

Život u 'Trumanovom showu'

Graves je proveo je četiri tjedna u bolnici, ali je bio toliko loše da je bio uvjeren da je to televizijski studio i da mora zabavljati publiku. Pjevao je, plesao i izvodio zvijezde pred kamerama, vjerujući da će "zaraditi Oscara" za nastup, sve dok konačno nije uspio zaspati uz pomoć lijekova.

"Jedna od medicinskih sestara rekla mi je da ću dobiti Oscara ako tako nastavim. Većina ljudi bi to shvatila kao sarkazam, ali ja sam pomislio: 'Volio bih dobiti Oscara'", prisjetio se.

@tommygsleep 1 - I eat near to bed time. But only when I have to - like if it’s someone’s birthday meal and they decide to book the table at silly o’clock (the cheek!!). Times like that I stick to light meals, and avoid protein, so my body can focus on resting instead of digesting. But if it gets within 90 mins of bedtime I have to give it a miss - it’s not worth feeling like a slug in the morn! I have been known to take some bday cake home and have it for brekkie. 2 - Sometimes I struggle to get to sleep. My main issue is shutting up my mind! I wish it didn’t choose to light up the second my head hits the pillow.:) But thankfully journalling and meditation help me settle it down. I would be much worse off without them. I’m so glad I decided to try them - I used to think they were a bit “lame”, but they’re sooooo handy for calming thoughts (leave me a comment if you want tips for getting started, I’ll chuck over a free resource). And if I do have a bad night sleep, I make sure to look after myself the next day, and take my sleep hygiene extra seriously so I can recover ASAP. 3 - I drink coffee. Arrest me!! Even the tiniest amount of caffeine will damage your sleep to some extent. So if I was looking for the highest quality of sleep, I would be in trouble. But thankfully, I’m not. I’m looking for the highest quality of life, and I think coffee is delicious, and it helps me get tonnes of exciting work done - so it’s here to stay! However, I do have some rules - 2 cups max, more than 10 hours before bed time. And if I do need an extra good night sleep, like when I am battling sleep debt, caffeine is the first thing to go (cry). ??? What’s the moral of the story ??? Firstly, don’t be down on yourself if you don’t get perfect sleep every night! It’s basically impossible. We can’t control every aspect of our biology and our environment. Plus, we don’t live to sleep amazingly, we sleep to live amazingly. Live your life. Say yes to things that make you happy, even if they’re going to harm your rest. But use your knowledge on sleep to reduce the blow. And if you don’t know much about sleep, get to know. (Inbox is open. Always way too excited to talk about sleep.) ♬ original sound - Tommy Graves - Sleep Talking

Liječnici su gospodinu Gravesu rekli da je doživio maničnu epizodu s psihozom te je proveo sljedeća četiri tjedna "vraćajući se u stvarnost".

"Potpuno sam napustio planet Zemlju, nisam imao osjećaj za stvarnost, čuo sam, mislio i vidio stvari koje nisu bile stvarne. Nastupao sam pred tim kamerama u bolnici i pokušavao angažirati i zabaviti publiku. Bilo je pjevanja, plesa, zvijezda, trčanja po zidovima. Preskočio sam preko jedne medicinske sestre", opisao je svoje iskustvo.

Povratak u stvarnost i novi početak

Kada je mjesec dana kasnije otpušten, život mu je bio u ruševinama i bio je svjestan da bi mu razum opet mogao iskliznuti iz ruku ako ne bude pazio na spavanje. "Kada sam otpušten, osjećao sam se tako tužno. Život mi se raspao u komadiće. Bilo me je nevjerojatno sram", rekao je. "Liječnik mi je rekao da moram naučiti spavati ili riskiram ponovni gubitak osjećaja za stvarnost."

Proveo je sljedeće dvije godine učeći kako pravilno spavati i na kraju se kvalificirao kao trener za spavanje. Više ne izlazi kasno vikendima i umjesto toga ima određeno vrijeme za spavanje i buđenje kojeg se pokušava pridržavati. Sada želi učiniti "cool" imati određeno vrijeme za spavanje kako bi se poboljšala kvaliteta sna te vodi radionice za tvrtke i zajednice kako bi ljude podučio važnosti sna.

"Na misiji sam da populariziram odlazak u krevet u isto vrijeme. Izaći ću u podne i ostati vani do devet navečer. Treba iskoristiti dan. Ne radi se o tome da se manje zabavljate, već o tome da to činite u vrijeme koje vas neće iscrpiti", objašnjava on svoju filozofiju, kako prenosi Daily Mail Online.

Što se događa s našim tijelom ako danima ne spavamo?

Dugotrajno nespavanje može uzrokovati niz simptoma, a može biti i smrtonosno. Unutar prva 24 sata deprivacije sna mijenjaju se razine hormona u tijelu, što dovodi do porasta krvnog tlaka. Do drugog dana tijelo više nije u stanju pravilno razgrađivati glukozu, što izaziva žudnju za ugljikohidratima. Tjelesna temperatura također pada, a imunološki sustav slabi. Iako nije zabilježeno da je ijedan čovjek umro od nesanice, studija Sveučilišta u Chicagu iz 1980-ih otkrila je da su štakori uginuli nakon 32 dana potpunog nespavanja. Vjeruje se da je to bilo zbog hipotermije ili slabljenja imuniteta. Rekord u najdužem vremenu bez sna drži Randy Gardner, koji je 1964. godine kao 17-godišnjak ostao budan jedanaest dana i 25 minuta, tijekom čega je razvio probleme s govorom, pamćenjem i počeo halucinirati.

Loš san povezan je s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući rak, moždani udar i neplodnost. Inzistiranje na redovitom vremenu odlaska na spavanje i buđenja, čak i vikendom, ključno je za izbjegavanje takozvanog "socijalnog jet laga" i održavanje mentalnog i fizičkog zdravlja. Priča Tommyja Gravesa snažan je podsjetnik na to koliko je kvalitetan san temelj našeg blagostanja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima