Nije spavao osam dana pa je završio na psihijatriji: 'Nisam imao osjećaj za stvarnost'

Tommy Graves nabacio je ogroman osmijeh i izveo savršenu zvijezdu, no iako je vjerovao da se njegove akrobacije prenose milijunima gledatelja, u stvarnosti, njegova jedina publika bile su medicinske sestre koje su ga nadzirale na psihijatrijskom odjelu.
Sada 32-godišnjak, Graves iz Londona, našao se na liječenju u ustanovi za mentalno zdravlje nakon što ga je osam dana bez sna gurnulo duboko u psihozu u kojoj je vjerovao da živi život poput lika Jima Carreyja u filmu "Trumanov show".
Početak manične epizode
"Obitelj me poslala, u bolnicu za mentalno zdravlje, u kolima hitne pomoći jer su znali da je nešto pošlo po zlu", rekao je. "Bio sam izuzetno koherentan, ali ono što sam govorio nije imalo smisla. Imao sam plan okončati rasizam, seksizam, ratove, izliječiti rak, sve te nevjerojatne stvari. U tom trenutku više nisam ni znao gdje sam. Mislio sam da sam u televizijskom studiju, poput 'Trumanovog showa'." U kultnom filmu iz 1998. godine, Carrey glumi čovjeka koji nije svjestan da se cijeli njegov život snima i prenosi svijetu.
Deprivacija sna kod Gravesa započela je dok je radio na projektu prikupljanja novca za dobrotvornu organizaciju za beskućnike. "Trebali su sudjelovati glazbenici, glumci i izvođači", rekao je. "Jednostavno sam se jako uzbudio oko toga i neumorno radio. Što sam više radio, postajao sam sve više pod stresom, sve više ideja mi je dolazilo u glavu i sve teže mi je bilo zaspati."
Nije mogao uopće zaspati, koliko god se trudio, jer mu se mozak nije htio isključiti. Kako su dani prolazili, ideje su postajale sve ekstremnije, razrađenije, a neki bi rekli i deluzijske. "Do šestog dana nespavanja, ideja je od prikupljanja 100 funti narasla na prikupljanje 66 milijuna funti. Tada sam primljen u bolnicu za mentalno zdravlje", objasnio je.
Život u 'Trumanovom showu'
Graves je proveo je četiri tjedna u bolnici, ali je bio toliko loše da je bio uvjeren da je to televizijski studio i da mora zabavljati publiku. Pjevao je, plesao i izvodio zvijezde pred kamerama, vjerujući da će "zaraditi Oscara" za nastup, sve dok konačno nije uspio zaspati uz pomoć lijekova.
"Jedna od medicinskih sestara rekla mi je da ću dobiti Oscara ako tako nastavim. Većina ljudi bi to shvatila kao sarkazam, ali ja sam pomislio: 'Volio bih dobiti Oscara'", prisjetio se.
Liječnici su gospodinu Gravesu rekli da je doživio maničnu epizodu s psihozom te je proveo sljedeća četiri tjedna "vraćajući se u stvarnost".
"Potpuno sam napustio planet Zemlju, nisam imao osjećaj za stvarnost, čuo sam, mislio i vidio stvari koje nisu bile stvarne. Nastupao sam pred tim kamerama u bolnici i pokušavao angažirati i zabaviti publiku. Bilo je pjevanja, plesa, zvijezda, trčanja po zidovima. Preskočio sam preko jedne medicinske sestre", opisao je svoje iskustvo.
Povratak u stvarnost i novi početak
Kada je mjesec dana kasnije otpušten, život mu je bio u ruševinama i bio je svjestan da bi mu razum opet mogao iskliznuti iz ruku ako ne bude pazio na spavanje. "Kada sam otpušten, osjećao sam se tako tužno. Život mi se raspao u komadiće. Bilo me je nevjerojatno sram", rekao je. "Liječnik mi je rekao da moram naučiti spavati ili riskiram ponovni gubitak osjećaja za stvarnost."
Proveo je sljedeće dvije godine učeći kako pravilno spavati i na kraju se kvalificirao kao trener za spavanje. Više ne izlazi kasno vikendima i umjesto toga ima određeno vrijeme za spavanje i buđenje kojeg se pokušava pridržavati. Sada želi učiniti "cool" imati određeno vrijeme za spavanje kako bi se poboljšala kvaliteta sna te vodi radionice za tvrtke i zajednice kako bi ljude podučio važnosti sna.
"Na misiji sam da populariziram odlazak u krevet u isto vrijeme. Izaći ću u podne i ostati vani do devet navečer. Treba iskoristiti dan. Ne radi se o tome da se manje zabavljate, već o tome da to činite u vrijeme koje vas neće iscrpiti", objašnjava on svoju filozofiju, kako prenosi Daily Mail Online.
Što se događa s našim tijelom ako danima ne spavamo?
Dugotrajno nespavanje može uzrokovati niz simptoma, a može biti i smrtonosno. Unutar prva 24 sata deprivacije sna mijenjaju se razine hormona u tijelu, što dovodi do porasta krvnog tlaka. Do drugog dana tijelo više nije u stanju pravilno razgrađivati glukozu, što izaziva žudnju za ugljikohidratima. Tjelesna temperatura također pada, a imunološki sustav slabi. Iako nije zabilježeno da je ijedan čovjek umro od nesanice, studija Sveučilišta u Chicagu iz 1980-ih otkrila je da su štakori uginuli nakon 32 dana potpunog nespavanja. Vjeruje se da je to bilo zbog hipotermije ili slabljenja imuniteta. Rekord u najdužem vremenu bez sna drži Randy Gardner, koji je 1964. godine kao 17-godišnjak ostao budan jedanaest dana i 25 minuta, tijekom čega je razvio probleme s govorom, pamćenjem i počeo halucinirati.
Loš san povezan je s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući rak, moždani udar i neplodnost. Inzistiranje na redovitom vremenu odlaska na spavanje i buđenja, čak i vikendom, ključno je za izbjegavanje takozvanog "socijalnog jet laga" i održavanje mentalnog i fizičkog zdravlja. Priča Tommyja Gravesa snažan je podsjetnik na to koliko je kvalitetan san temelj našeg blagostanja.
