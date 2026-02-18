Sjećate se što je Milanović govorio prije 7 mjeseci? Priča se mijenja: 'To bi bio game changer'

Prije točno godinu dana, u drugi mandat Zoran Milanović krenuo je skromnom inauguracijom. Na koju mu je premijer Andrej Plenković odbio doći. Vrlo brzo krenuli su i sukobim po pitanju izbora predsjednika Vrhovnog suda i popisa veleposlanika.

"Ima takvih likova, ima takvih političkih maza, šmizla", govorio je Milanović u studenom prošle godine.

Oni koji Milanovića dobro poznaju kažu da nema najavljene mekše kohabitacije.

"Jedino ako se blažim može nazvati da ne svjedočimo uvredama, bezobrazluku i politički nekorektnom govor", poručuje bivša SDP-ova ministrica obrane Željka Antunović.

A predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić dodaje: "Distanca je ista, stavovi su isti. Loše mišljenje jednog o drugom se nije promijenilo".

Putovanja u prvoj godini

Tijekom prve godine 13 puta putovao je u inozemstvo. Od toga osam puta na poziv šefova država - Slovenije, Crne Gore, Norveške, Sjeverne Makedonije, Vatikana, Mađarske, Slovačke, Gruzije.

Na njegov poziv na Pantovčak je stiglo šest predsjednika i to Poljske, Slovačke, Italije, Bugarske, Švicarske, Cipra.

"Dovraga. Ispričavam se. Ne bih smio vraga ovdje spominjati", omaklo mu se tijekom posjeta Vatikanu gdje je pozvao nvog papu u Hrvatsku. Norvežane je uvrijedio kada je Trumpu sugerirao da umjesto Grenlanda zauzme Svalbard.

Zalagao se za priznanje Palestine. Njegova putovanja anti-briselskoj Slovačkoj i Mađarskoj kritizirana su, no ni jedno kao Gruziji, zemlji koja se oštro obračunava s proturuskom oporbom.

"Većina europskih država nema stav, nema stav", smatra Milanović.

Šef ruske diplomacije nedavno je Milanovića nazvao iskusnim i dalekovidnim političarom pa ga se nastavilo nazivati ruskim igračem.

"To je preglupo da bi se komentiralo. I svi ti koji to komentiraju znaju da govore gluposti. On je čovjek koji smatra da Hrvatska mora imati jasnu politiku koja promišlja interese Hrvatske", ističe Čačić.

Sudjelovanje na parlamentarnim izborima?

A Antunović primjećuje da Milanović odlazi tamo gdje je dobrodošao: "A u svim normalnim demokracijama, upravo zbog svog jezika i načina iskazivanja politike, na vanjskopolitičkoj sceni nije dobrodošao".

"Više se neću kandidirati ni za što u politici", najavio je Milanović prije sedam mjeseci, a sada se priča da bi mogao s nezavisnom listom na iduće parlamentarne izbore, što ni u jednom trenutku nije demantirao. Dapače, pred medijima šuti.

"Mislim da ako zaista misli ići sa listom jako kalkulira s glasovima na desnici. A ljevica očekuje da se očituje jasno nedvosmisleno oko svega. I tu bi ti glasovi otišli nekome u desni centar", komentira komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Za Željku Antunović Milanović je politički potrošen, dok Radimir Čačić smatra da kada bi se osobno uključio da bi to bio game changer.

Iako medije izbjegava, po Hrvatskoj putuje. Jučer je tako bio u Hrvatskom športskom muzeju, a već ujutro ide na Arhitektonski fakultet. Možda ga tada - čujemo opet.