Borba za pažnju i poljupci bez kraja: 'Koliko imam sreće da se borim za ovakvog muškarca'

Novo jutro u vili donijet će iskrene razgovore među djevojkama. Neke će međusobno dijeliti savjete, a neke ogovarati suparnice.

„Misliš li da ti kod njega ništa ne smeta jer ga nisi dovoljno upoznala?“ pitat će jedna kandidatkinja drugu, koja je jasno poručila da je odabrala svog Savršenog i na njega nema nijednu primjedbu.

Na redu je novi grupni spoj, koji donosi svojevrsno iznenađenje koje su cure pozdravile s itekakvim odobravanjem.

„Ovo je odlična prilika za smirivanje tenzija i nervoze prije ceremonije“, složile su se.

A kad Karlo i Petar predstave pravi mali sportski izazov, natjecateljski duh vrlo će se brzo probuditi.

Baš sve djevojke željet će se dokazati, neke će flertati s obojicom, a jedna djevojka će se posebno truditi biti u centru pozornosti, što neće naići na odobravanje većine: „Ona ostavlja vrata otvorena i za Petra i za Karla, pa gdje uspije – uspije. Nerviraju me djevojke koje nemaju dostojanstva.“

Grupni dejt bit će prilika i za razgovore nasamo, a jedna djevojka pokazat će svoju veseliju stranu i priznati kako joj je žao što ranije nije pokazala veći interes za Karla.

Jedna će dama, pak, pucati od samouvjerenosti i jedva dočekati svojih pet minuta: „Većina cura me doživljava kao veliku prijetnju. Kad sam rekla da mi je Karlo drag su se uplašile. Oko dobrog konja se prašina diže.“

Jedna će djevojka i dalje skrivati emocije i pred ostalima se potpuno povući, ali kad je njezin Savršeni pozove nasamo, uslijedit će više poljubaca nego razgovora.

„Naša priča je filmska. Ponekad se zapitam koliko imam sreće da se borim za ovakvog muškarca“, poručit će ona.

„Ne želim da se krijemo pred drugim curama. Probudila si u meni nešto što nisam očekivao“, s iskrom u očima gledat će je njezin Savršeni.

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sada dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

