Kruzer sa 150 ljudi uplovio u Vukovar, detalj ih je iznenadio: 'Kad su vidjeli ravnicu...'

Prvi ovogodišnji turistički kruzer uplovio je u Vukovar i to sa 150 putnika, većinom iz Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon što su ih domaćini dočekali, gosti su obišli grad, posjetili Gradski muzej, dvorac Eltz, Borovo Naselje i Vučedol. Ove godine u Vukovaru se očekuje čak 557 kruzera, što je 146 više nego lani, odnosno rast od 35 posto. Ovakav broj dolazaka donosi značajan poticaj razvoju turizma i promociji ovog kraja.

Više detalja otkrio nam je Domagoj Butković, direktor putničke agencije koji je i organizirao putovanje. "Ovo je jedan od prvih u nizu kruzera koji dolaze ove godine. Svake godine posjećuje nas veliki broj gostiju, putem naše rijeke Dunav. Putuju iz Budimpešte prema Bukureštu, a jedno od stajanja upravo je u Vukovaru. Sretni smo da je krenula i ova sezona", uvodno govori Butković za RTL Danas.

Iznenade se kad vide ravnice

Objašnjava da gosti imaju nekoliko opcija. "Neki od njih ostaju u Vukovaru, imat će šetnju gradom, posjet dvorcu Eltz i predivni koncert klasične glazbe u Mramornoj sali dvorca. Dio grupe ide i u Osijek u posjet Gornjem gradu i katedrali. Dio ide na biciklističku turu i posjećuje VukovART, festival kojim su oslikane brojne zgrade u Vukovaru", objašnjava naš sugovornik.

"Prvenstveno gosti Hrvatsku ne znaju kao podunavsku zemlju. Hrvatski turizam sada je na visokoj razini, svaki stranac čuo je za Dubrovnik, Split i mnoge manje gradove. Tako da se prvo iznenade kad ne vide otoke i sunce, nego vide Dunav i ravnicu. Ovdje se zezamo da je najveća brdo bundeva - kad se na popnete na bundevu da vidite cijelu Slavoniju", kaže Butković.

Na pitanje što turiste zanima, Butković navodi: "To su gosti iz daljih zemalja, iz engleskog govornog područja. Prvenstveno ih zanima život u Hrvatskoj, svakodnevne teme, kako se preživljava, gdje ljudi rade, što mislimo o određenim političkim situacijama. Zanima ih ono što se dogodilo devedesetih godina u Vukovaru. Mnogi su čuli i bili su živi kada se ta, nazovimo je povijest, događala. Upoznati su i uvijek o tome žele znati više".