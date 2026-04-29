Pantheon će biti najveća investicija u povijesti Hrvatske: Znate li uopće značenje tog imena?

U utorak je u okviru poslovnog foruma Inicijative triju mora u Dubrovniku predstavljen projekt AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko – Projekt Pantheon, vrijedan više od 50 milijardi eura.

Riječ je o najsuvremenijem podatkovnom centru ukupne snage 1 GW s raspoloživošću rada iznad dosad najvišeg standarda "Tier 4" koji se primjenjuje u Europskoj uniji. Ukupna snaga mu je kao jedna i pol nuklearka Krško. Gradnja centra bi, ako sve bude prema planu, mogla početi već iduće godine, a s radom 2029. godine.

Ime ovog podatkovnog centra vraća nas gotovo dva tisućljeća unatrag, u srce antičkog Rima, do jednog od najfascinantnijih zdanja u povijesti čovječanstva. Simbol imperijalne moći i čudo arhitekture jedan je od najbolje očuvanih spomenika iz starog Rima.

Njegovo ime potječe od grčkih riječi pan, što znači "sve", i theos, što znači "bog". Tradicionalno se vjerovalo da je Panteon sagrađen kao hram svim bogovima. Ipak, neki znanstvenici smatraju da je hram izgrađen kao dinastičko svetište povezano s carem Augustom i njegovom obitelji, piše The Collector.

Panteon je izgrađen na Campus Martiusu (Marsovom polju), mjestu za koje su Rimljani vjerovali da je mjesto apoteoze (uznesenja u nebesa) Romula, mitskog utemeljitelja Rima. Poravnat je na osi s Augustovim mauzolejem, dovršenim samo nekoliko godina prije Panteona.

Simbol savršenstva i neuništivosti

U rimskom razdoblju pristup Panteonu bio je usmjeravan dugim zidovima dvorišta ili predvorja ispred zgrade i nizom stepenica, koje su danas potopljene ispod trga. Neposredno ispred trijema nalazio se Slavoluk pobožnosti. Nakon prolaska slavoluka, posjetitelj bi vidio zgradu obloženu bijelim mramorom uvezenim iz cijelog Carstva.

Trijem Panteona sadrži visoke, monolitne korintske stupove izrađene od poznatog egipatskog granita. Osim svoje kvalitete, granit je imao simboličnu vrijednost predstavljajući najjužniju granicu golemog Carstva. Stupovi su imali baze od sitnozrnatog pentelskog bijelog mramora koji je došao iz Grčke, dok je za stepenice korišten žuti numidijski mramor iz Tunisa.

Zidovi su izrađeni od betona obloženog opekom; u to vrijeme bila je to inovacija koja se široko koristila. Beton je omogućio da se iz zidova izrezuju prostori, poput udubljenja u kojima su se nalazili kipovi bogova i careva.

Njegova grandiozna kupola, i danas najveća kupola od nearmiranog betona na svijetu, simbolizira savršenstvo, stabilnost i neuništivost.

Odabir ovog imena šalje jasnu poruku o ambiciji: dok je rimski Pantheon prkosio stoljećima svojom fizičkom masivnošću, ovaj suvremeni "hram podataka" u Topuskom planira učiniti isto svojom procesorskom snagom, postavljajući Hrvatsku na kartu najvažnijih tehnoloških svetišta novoga doba.

