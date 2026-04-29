Chris Wright je upravo spomenuo nuklearno oružje, Iran i 'projektile koje mogu pogoditi Dubrovnik'

Tijekom sastanka na vrhu Inicijative triju mora, američki ministar energetike Chris Wright u Dubrovniku je poručio da će područje država članica Inicijative u budućnosti biti gospodarski najsnažniji dio Europe. Predstavio je ambicioznu viziju američke administracije za energetsku preobrazbu regije, stavljajući Hrvatsku u središte planova koji uključuju povijesna ulaganja.

Wright, ministar u vladi Donalda Trumpa i samoprozvani "energetski štreber", naglasio je kako energetska dinamika više nije u Londonu ili Parizu, već upravo na području Triju mora. "Nadamo se da će ove nacije odrediti ton i promijeniti smjer kojim se kreće cjelokupna Europa", kazao je Wright, kritizirajući politike zapadne Europe koje su, prema njegovim riječima, "klimatskim alarmizmom" uništile vlastitu industriju.

Najznačajnija najava posjeta odnosi se na projekt Pantheon – izgradnju masivnog podatkovnog centra u Topuskom. Wright je potvrdio da je riječ o investiciji vrijednoj 50 milijardi dolara, što predstavlja najveći pojedinačni poslovni pothvat u povijesti Hrvatske.

"To je zemlja u pokretu. Podatkovni centri troše ogromne količine energije, a ovaj projekt prati i izgradnja novih kapaciteta za proizvodnju struje koji će podržati takav sustav", objasnio je ministar. Naglasio je da američke tvrtke ne dolaze samo s kapitalom, već i s najmodernijom tehnologijom koja će osigurati energetsku održivost.

'Trumpovi mirovni plinovodi'

Središnji dio američke strategije za regiju su projekti koje je Wright nazvao "Trumpovim mirovnim plinovodima". Ključni element je Južna plinska interkonekcija koja bi povezala Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Iako se projekt suočava sa skepticizmom Bruxellesa zbog neusklađenosti BiH s energetskim pravilima EU (tzv. Treći energetski paket), Wright je poručio da bi bio 'šokiran' da Europska unija ne podrži projekt koji donosi stabilnost.

"Predsjednik Trump vjeruje u 'mir kroz trgovinu'. Kada povežete energetsku infrastrukturu nacija koje su u prošlosti imale nesuglasice, ujedno povezujete i njihovu ekonomsku budućnost", rekao je Wright. Na novinarske upite o američkoj tvrtki AFC (American Freedom Corporation), koja je povezana s Trumpovim krugovima, a trebala bi graditi plinovod, Wright je diplomatski odgovorio da su takvi projekti uvijek plod rada velikih timova i široke konkurencije.

Osim plinovoda, SAD snažno potiče ulaganja u nuklearnu energiju. Wright je potvrdio interes tvrtki poput Westinghousa, ali i inovativnih igrača poput tvrtke Oklo, koja se bavi malim modularnim reaktorima (SMR).

"Svjedočimo eksploziji inovacija u nuklearnoj industriji. Ti su reaktori fleksibilniji i brže se grade", naglasio je. Kao uzor je naveo Rumunjsku, koja uz američku podršku širi nuklearne kapacitete i razvija proizvodnju plina u Crnom moru.

'Iranske rakete mogu pogoditi Dubrovnik'

Najveću pozornost privukao je ministrov osvrt na globalnu sigurnost i Iran. Wright je oštro kritizirao europske saveznike koji, prema njegovu mišljenju, ne shvaćaju ozbiljnost iranske nuklearne prijetnje, te je izravno povezao američku intervenciju sa sigurnošću samog Dubrovnika.

"Iran je tjednima udaljen od razine uranija potrebne za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju s deset nuklearnih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti izravno na vaš grad?", dramatično je upitao Wright.

Naglasio je kako se SAD u ovom sukobu bori "za mir u svijetu, ali i za Hrvatsku", provodeći pritisak koji bi spriječio najcrnje scenarije. Zaključio je kako je američko djelovanje ključno da nuklearna opasnost ne metastazira: "Treba nam više podrške saveznika jer ovo radimo za dobrobit svih, a ne samo Amerike. Bez naših napora, tko bi spriječio takvu prijetnju?"

Njegov posjet Dubrovniku potvrdio je da nova američka administracija vidi Inicijativu triju mora kao ključnu platformu gdje će američki kapital, kroz energetiku i visoku tehnologiju, stvoriti novu eru sigurnosti na europskom istoku, štiteći svoje saveznike ne samo ekonomski, već i vojno.

