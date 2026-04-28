PREGOVORI NA ČEKANJU /

Nema rata, ali nema ni mira: Trumpu se ne sviđa iranski prijedlog, fali glavna stavka

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Iranski izvori ranije u ponedjeljak rekli su da bi se po njihovom prijedlogu odgodila rasprava o iranskom nuklearnom programu dok se rat ne završi i ne riješe sporovi oko plovidbe iz Zaljeva

28.4.2026.
6:16
Hina
Američki dužnosnik izjavio je u ponedjeljak da predsjednik Donald Trump nije zadovoljan iranskim prijedlogom za okončanje rata jer on ne obuhvaća pitanje iranskog nuklearnog programa.

"Ne sviđa mu se prijedlog", rekao je američki dužnosnik, misleći na Trumpa. Ranije tijekom dana, Trump je razgovarao o iranskom prijedlogu sa svojim glavnim suradnicima za nacionalnu sigurnost. Sukob između SAD-a i Irana i dalje je u zastoju, a opskrba energentima iz regije smanjena.

Iranski izvori ranije u ponedjeljak rekli su da bi se po njihovom prijedlogu odgodila rasprava o iranskom nuklearnom programu dok se rat ne završi i ne riješe sporovi oko plovidbe iz Zaljeva. Washington je pak izjavio da se nuklearna pitanja moraju rješavati od samog početka.

Rad na premošćivanju jaza između SAD-a i Irana nije zaustavljen, rekli su izvori iz posredničkog Pakistana. No, nade u oživljavanje mirovnih napora splasnule su otkako je Trump ovog vikenda objavio da je otkazao posjet svog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera Islamabadu, pakistanskom glavnom gradu gdje su se trebali održati pregovori.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati sumnjaju u atentat na Donalda Trumpa: 'Taj smo obrazac već vidjeli kad padne popularnost'

Donald TrumpSadIranRatBliski Istok
