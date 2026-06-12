Srpska pjevačica u osmom mjesecu trudnoće kupila kuću: 'Koja budala to radi? Ja!'

Popularna srpska pjevačica Edita Aradinović (32), koja je u osmom mjesecu trudnoće i s nestrpljenjem iščekuje dolazak prinove, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu vijest o velikoj životnoj promjeni. Odlučila je napustiti gužvu Beograda te je kupila luksuznu nekretninu na obroncima planine u Srbiji Avale, gdje planira započeti mirnije obiteljsko poglavlje sa svojom kćeri, čiji se dolazak očekuje uskoro.

Potraga za mirom i prirodom

Nakon što je dugo najavljivala lijepe vijesti, Edita je konačno otkrila o čemu je riječ, objasnivši motive iza svoje odluke. "Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osjećaj kao kod kuće", povjerila se pjevačica svojim pratiteljima. Njezina odluka o kupnji nekretnine u poodmakloj trudnoći iznenadila je mnoge, a i sama se na to osvrnula s dozom humora: "Ljudi, koja budala u osmom mjesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Vi nećete vjerovati kakvu sam lokaciju našla". Edita, koja je glazbenu scenu osvojila kao glavna pjevačica popularne grupe Ministarke prije nego što je 2018. godine započela uspješnu solo karijeru i 2023. izdala prvi album "Ljuštura", sada se s jednakim žarom priprema za najvažniju životnu ulogu. Svoju sreću ne krije te je u objavi pokazala i djelić novog okruženja - moderan kompleks s istim kućama i prostranim dvorištem s bazenom, idealnim za odrastanje djeteta.

Maštanje o obiteljskoj idili

S obzirom na to da bi kćer trebala stići u srpnju 2026., pjevačica već sanjari o budućnosti u svom novom domu. "Da, ja već mogu zamisliti kako se ovdje brćkam sa svojom djevojčicom i kako moji psi ovdje trče", poručila je uzbuđeno. U šaljivom tonu dodala je i kako se nada da u susjedstvu neće sresti previše kolega s estrade, čime je dodatno naglasila svoju želju za privatnošću i mirom. Njezina objava izazvala je brojne reakcije. Dok su joj mnogi uputili čestitke i riječi podrške, drugi su se našalili na račun lokacije, poput jednog pratitelja koji je komentirao: "A Avala nije BG ili...? Sigurno je općina Leskovac". Ipak, čini se da je za pjevačicu ovaj potez ispunjenje sna i dobro promišljena, osobna odluka donesena u dogovoru s partnerom. Kako navode mediji, ne radi se o dijelu nekog šireg trenda napuštanja grada među poznatima, već o Editinoj potrazi za savršenim okruženjem za svoju novu obitelj.

Edita Aradinović tako je, uoči najljepšeg životnog događaja, hrabro okrenula novu stranicu, zamijenivši beogradski asfalt za mir, prirodu i obiteljsku sreću na Avali, gdje će uskoro sa svojom kćeri stvarati prve uspomene.