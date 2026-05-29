Trudna Edita Aradinović pozirala u bikiniju: 'Problema pun kamion, celulita milion'

Popularna srpska pjevačica Edita Aradinović (32), u sedmom je mjesecu trudnoće i odlučila je iskoristiti posljednje tjedne prije dolaska svoje prve kćeri za bijeg od gradske vreve. Svoje pratitelje na Instagramu oduševila je serijom fotografija i snimki iz idiličnog okruženja, gdje puni baterije za nadolazeće majčinske obveze. Uz ponosno pokazivanje trudničkog trbuha u prugastom bikiniju, uputila je iskrenu i ohrabrujuću poruku budućim majkama.

Iskreno o trudnoći i iščekivanju

U opisu objave, Edita se na početku našalila na račun izazova s kojima se susreće. "Sama, problema pun kamion, celulita milion", napisala je duhovito, ali je odmah potom prešla na poruku podrške koja je odjeknula među njezinim pratiteljicama. "Ali šalu na stranu, trudnice moje, nadam se da se ne opterećujete time, bar ne u ovoj fazi života, jer je ova faza kratka, a nagrada ogromna!" poručila je pjevačica.

Njezine riječi dolaze u osjetljivom periodu, s obzirom na to da je poznato kako se nedavno razišla od oca djeteta, Nenada Stevića. Ipak, ovom objavom jasno je dala do znanja da je njezina sreća potpuna i da je u potpunosti fokusirana na novu životnu ulogu. Svoje uzbuđenje nije skrivala: "Ne znam za vas, već sam nestrpljiva da upoznam svoju ljubav", zaključila je emotivno, nagovještavajući koliko se raduje susretu sa svojom djevojčicom.

Miran prekid

Par je navodno prekinuo u veljači, a sve se odvilo na vrlo miran način, piše Kurir. Prema izvoru, odluka o razlazu nije donesena impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kojeg su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Luksuzni odmor

Za svoj predah odabrala je impresivno odmaralište "Drina Concept", smješteno u Foči u Bosni i Hercegovini. Riječ je o kompleksu modernih vila uz samu rijeku Drinu. Kroz objavljene kadrove, pjevačica je dočarala atmosferu potpunog mira: od pogleda s balkona na rijeku okupanu suncem, do opuštanja u ležaljkama razapetim među drvećem. Edita nije stigla sama; njezino vjerno društvo bila su dva preslatka psa, koji su, sudeći po snimkama, maksimalno iskoristili prostranstvo za igru. Pjevačica, koja je ranije postala poznata kao glavni vokal grupe Ministarke prije uspješne solo karijere, očito je toliko oduševljena lokacijom da već kuje planove za budućnost. "I mama već zna gdje će da vodi svoju ekipu na jesen!", napisala je, dajući naslutiti da se namjerava vratiti na isto mjesto, ali ovoga puta s bebom kao novim članom "ekipe". Njezini pratitelji preplavili su objavu pozitivnim komentarima, hvaleći idiličan prizor i Editin izgled. Poruke poput "Predivnooo", "Prelijepo" i "Uživajte, priroda, mir, tišina" svjedoče o tome koliko je njezina sreća dirnula publiku.