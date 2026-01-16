FREEMAIL
NA PUTOVANJU /

Pjevačica Edita Aradinović objavila da je trudna

Pjevačica Edita Aradinović objavila da je trudna
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Prema Kuriru, Edita je u trećem mjesecu trudnoće i dobro se osjeća

16.1.2026.
21:03
Matea Bahovec
Antonio Ahel/ata Images/pixsell
Srpska pjevačica Edita Aradinović (32) hrvatskoj javnosti poznatija kao bivša glavna pjevačica ženske pop folk grupe Ministarke, je trudna, doznaje Kurir.

"Tako je, trudna sam, samo još uvijek nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu s bebom. Iz tog razloga ne bih o detaljima, nadam se da će biti sve dobro, pa da možemo lijepo razgovarati o tome", potvrdila je za Kurir. 

Iako se u javnosti ne pojavljuje s partnerom, u sretnoj je vezi s Nenadom Stevićem.

"Kao što možete vidjeti, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vrijedno spomena, ja ću pričati i pokazati ga! Ne skrivam ga" rekla je Edita za taj medij.

Prema Kuriru, Edita je u trećem mjesecu trudnoće i dobro se osjeća. Trenutačno je na putovanju u Dubaiju s partnerom, otkuda je objavila nove fotografije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

