Pjevačica Edita Aradinović objavila da je trudna

Srpska pjevačica Edita Aradinović (32) hrvatskoj javnosti poznatija kao bivša glavna pjevačica ženske pop folk grupe Ministarke, je trudna, doznaje Kurir.

"Tako je, trudna sam, samo još uvijek nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu s bebom. Iz tog razloga ne bih o detaljima, nadam se da će biti sve dobro, pa da možemo lijepo razgovarati o tome", potvrdila je za Kurir.

Iako se u javnosti ne pojavljuje s partnerom, u sretnoj je vezi s Nenadom Stevićem.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kao što možete vidjeti, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vrijedno spomena, ja ću pričati i pokazati ga! Ne skrivam ga" rekla je Edita za taj medij.

Prema Kuriru, Edita je u trećem mjesecu trudnoće i dobro se osjeća. Trenutačno je na putovanju u Dubaiju s partnerom, otkuda je objavila nove fotografije.