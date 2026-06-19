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sporna situacija /

Je li Messi trebao dobiti crveni? Alžir uputio žalbu, reakcije stižu sa svih strana

Je li Messi trebao dobiti crveni? Alžir uputio žalbu, reakcije stižu sa svih strana
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Foto: Ismael Adnan/Shutterstock Editorial/Profimedia

Alžirci smatraju kako je sporna i situacija iz drugog dijela susreta, u kojoj je Alexis Mac Allister udario Ibrahim Mazu laktom u lice.

19.6.2026.
22:16
Sportski.net
Ismael Adnan/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Alžirski nogometni savez uputio je službenu žalbu FIFA-i nakon poraza svoje reprezentacije od Argentine 3:0 na Svjetskom prvenstvu, izražavajući nezadovoljstvo suđenjem i pojedinim odlukama tijekom susreta. Kako prenosi Reuters, žalba je dostavljena Komisiji za suđenje, a odnosi se na nekoliko spornih situacija iz utakmice.

Najviše pažnje izazvao je detalj iz prvog poluvremena kada je Lionel Messi u jednom duelu stao na potkoljenicu alžirskog kapetana Aisse Mandija. Iako su iz alžirskog tabora i navijači tražili strožu kaznu, sudac Szymon Marciniak nije reagirao disciplinski, a upravo je Messi kasnije u utakmici postigao hat-trick.

Alžirci smatraju kako je sporna i situacija iz drugog dijela susreta, u kojoj je Alexis Mac Allister udario Ibrahim Mazu laktom u lice. Ni u tom slučaju nije bilo intervencije, iako je glavni sudac bio u neposrednoj blizini, a VAR soba predvođena Tomaszom Kwiatkowskim nije promijenila odluku na terenu.

Cijeli slučaj dodatno je potaknuo rasprave na društvenim mrežama, ponajviše oko percepcije različitih kriterija prema najvećim zvijezdama, u ovom slučaju Lionelu Messiju.

Na kontroverzu se osvrnuo i izbornik Južne Afrike Hugo Broos, koji je usporedio ovu situaciju s kaznom svog igrača Thembe Zwanea, naglašavajući razlike u kriterijima suđenja u sličnim situacijama.

Argentina u sljedećem kolu igra protiv Austrije u Dallasu, dok će Alžir odmjeriti snage s Jordanom u San Franciscu.

Sp 2026.Svjetsko PrvenstvoLionel Messi
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