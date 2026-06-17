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NOGOMETNA LUDNICA /

Čudesni Messi ispisao nove stranice povijesti: Evo što se događalo šestog dana Mundijala

Čudesni Messi ispisao nove stranice povijesti: Evo što se događalo šestog dana Mundijala
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Foto: Pawel Andrachiewicz/Newspix.pl/Profimedia

Messijev povijesni hat-trick na Svjetskom prvenstvu u večeri kada su pogađali i Mbappé i Haaland

17.6.2026.
9:09
Antonela Ištvan
Pawel Andrachiewicz/Newspix.pl/Profimedia
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Šesti dan Svjetskog prvenstva 2026. godine bio je rezerviran za najveće zvijezde. Favoriti su upisali pobjede, no ono što će se pamtiti su individualne izvedbe Lionela Messija, Kyliana Mbappéa i Erlinga Haalanda, koji su potvrdili zašto nose status nogometnih ikona. Iako nije bilo senzacionalnih preokreta, debitanti i povratnici na veliku scenu pružili su sjajan otpor i pokazali da u novom formatu s 48 momčadi nema lakih protivnika.

Skupina J: Messijeva magija za povijest i teška pobjeda Austrije

Branitelji naslova, Argentina, otvorili su svoj put prema obrani trona uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv Alžira u Kansas Cityju, a cijela se utakmica praktički svela na ime jednog čovjeka. Lionel Messi odigrao je jubilarni 200. nastup za reprezentaciju na način dostojan legende. S tri postignuta pogotka, ne samo da je osigurao pobjedu svojoj momčadi, već je ispisao nove stranice povijesti. Svojim hat-trickom, Messi se sa 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima izjednačio s dosadašnjim rekorderom, Nijemcem Miroslavom Kloseom, na vrhu vječne ljestvice strijelaca. S 38 godina i 357 dana, postao je i najstariji igrač koji je postigao hat-trick na Mundijalu, demonstrirajući nevjerojatnu dugovječnost i genijalnost koja ne blijedi. Alžirci su se trudili, no protiv raspoloženih "Gaučosa" i čarobnog kapetana jednostavno nisu imali rješenja.

U drugoj utakmici skupine, Austrija je u San Franciscu svladala debitanta Jordan s 3:1, no pobjeda je izborena puno teže nego što to rezultat sugerira. Momčad Ralfa Rangnicka povela je u 21. minuti sjajnim udarcem Romana Schmida, no Jordan se nije predavao. Hrabrom i discipliniranom igrom, debitanti su početkom drugog poluvremena došli do zasluženog izjednačenja preko Alija Olwana, koji je u 50. minuti prekrasno pogodio za 1:1. Austrijanci su tada pojačali pritisak. Marko Arnautović je mislio da je vratio vodstvo svojoj ekipi, no njegov pogodak poništen je nakon intervencije VAR-a zbog igranja rukom suigrača. Ipak, otpor Jordana slomljen je u 76. minuti kada je Yazan Al Arab nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežnu. Pobjedu je u dubokoj sudačkoj nadoknadi potvrdio Arnautović s bijele točke, donijevši Austriji prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu još od 1990. godine.

Skupina I: Norveška i Francuska demonstrirale silu

U Bostonu, Norveška je obilježila svoj povratak na svjetsku scenu nakon dugih 28 godina pobjedom od 4:1 nad Irakom, koji se također vratio na Mundijal nakon 40 godina. U središtu pozornosti bio je, očekivano, Erling Haaland. Jedan od najboljih napadača svijeta opravdao je sva očekivanja i u svom debitantskom nastupu postigao dva pogotka. Prvi je zabio u 29. minuti, a drugi, pomalo sretno, u 43. minuti nakon velike pogreške iračke obrane. Unatoč teškom protivniku, Iračani su pokazali zube. Aymen Hussein, junak njihovih kvalifikacija, sjajnim je pogotkom glavom u 39. minuti donio izjednačenje i kratkotrajnu nadu. Ipak, kvaliteta Norveške došla je do izražaja. U drugom dijelu pobjedu su potvrdili Leo Ostigard i Kristian Thorstvedt. "Nije bilo lako biti debitant, nervozni ste, a pobijediti na ne tako dobar dan je sjajno", izjavio je Haaland nakon utakmice. "Pobijediti 4:1 u prosječnom danu je apsolutno ogromno za sve nas."

U reprizi kultnog otvaranja prvenstva iz 2002., Francuska je ovog puta bila uspješnija i svladala Senegal s 3:1. No, "Lavovi Terange" ponovno su bili tvrd orah. U prvom poluvremenu Senegalci su bili bolji, stvarali prilike i pogodili vratnicu, ostavivši svjetske doprvake bez prave reakcije. Ipak, u drugom dijelu, momčad Didiera Deschampsa ubacila je u višu brzinu. Kylian Mbappé prvi je probio senegalsku obranu, a na 2:0 povisio je Bradley Barcola. Senegal je u sudačkoj nadoknadi smanjio preko Ibrahima Mbayea i unio tračak neizvjesnosti, no tada je scenu ponovno preuzeo Mbappé. Samo nekoliko trenutaka nakon što se krenulo s centra, opalio je s tridesetak metara i postigao spektakularan pogodak za konačnih 3:1, potvrdivši pobjedu i najavivši lov na nove rekorde.

Dan su tako obilježili favoriti koji su ispunili očekivanja, predvođeni svojim superzvijezdama koje su već u prvom kolu krenule u lov na Zlatnu kopačku.

Lionel MessiErling HaalandKylian MbappeSvjetsko Prvenstvo 2026.
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