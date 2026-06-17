Čudesni Messi ispisao nove stranice povijesti: Evo što se događalo šestog dana Mundijala

Šesti dan Svjetskog prvenstva 2026. godine bio je rezerviran za najveće zvijezde. Favoriti su upisali pobjede, no ono što će se pamtiti su individualne izvedbe Lionela Messija, Kyliana Mbappéa i Erlinga Haalanda, koji su potvrdili zašto nose status nogometnih ikona. Iako nije bilo senzacionalnih preokreta, debitanti i povratnici na veliku scenu pružili su sjajan otpor i pokazali da u novom formatu s 48 momčadi nema lakih protivnika.

Skupina J: Messijeva magija za povijest i teška pobjeda Austrije

Branitelji naslova, Argentina, otvorili su svoj put prema obrani trona uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv Alžira u Kansas Cityju, a cijela se utakmica praktički svela na ime jednog čovjeka. Lionel Messi odigrao je jubilarni 200. nastup za reprezentaciju na način dostojan legende. S tri postignuta pogotka, ne samo da je osigurao pobjedu svojoj momčadi, već je ispisao nove stranice povijesti. Svojim hat-trickom, Messi se sa 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima izjednačio s dosadašnjim rekorderom, Nijemcem Miroslavom Kloseom, na vrhu vječne ljestvice strijelaca. S 38 godina i 357 dana, postao je i najstariji igrač koji je postigao hat-trick na Mundijalu, demonstrirajući nevjerojatnu dugovječnost i genijalnost koja ne blijedi. Alžirci su se trudili, no protiv raspoloženih "Gaučosa" i čarobnog kapetana jednostavno nisu imali rješenja.

U drugoj utakmici skupine, Austrija je u San Franciscu svladala debitanta Jordan s 3:1, no pobjeda je izborena puno teže nego što to rezultat sugerira. Momčad Ralfa Rangnicka povela je u 21. minuti sjajnim udarcem Romana Schmida, no Jordan se nije predavao. Hrabrom i discipliniranom igrom, debitanti su početkom drugog poluvremena došli do zasluženog izjednačenja preko Alija Olwana, koji je u 50. minuti prekrasno pogodio za 1:1. Austrijanci su tada pojačali pritisak. Marko Arnautović je mislio da je vratio vodstvo svojoj ekipi, no njegov pogodak poništen je nakon intervencije VAR-a zbog igranja rukom suigrača. Ipak, otpor Jordana slomljen je u 76. minuti kada je Yazan Al Arab nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežnu. Pobjedu je u dubokoj sudačkoj nadoknadi potvrdio Arnautović s bijele točke, donijevši Austriji prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu još od 1990. godine.

Skupina I: Norveška i Francuska demonstrirale silu

U Bostonu, Norveška je obilježila svoj povratak na svjetsku scenu nakon dugih 28 godina pobjedom od 4:1 nad Irakom, koji se također vratio na Mundijal nakon 40 godina. U središtu pozornosti bio je, očekivano, Erling Haaland. Jedan od najboljih napadača svijeta opravdao je sva očekivanja i u svom debitantskom nastupu postigao dva pogotka. Prvi je zabio u 29. minuti, a drugi, pomalo sretno, u 43. minuti nakon velike pogreške iračke obrane. Unatoč teškom protivniku, Iračani su pokazali zube. Aymen Hussein, junak njihovih kvalifikacija, sjajnim je pogotkom glavom u 39. minuti donio izjednačenje i kratkotrajnu nadu. Ipak, kvaliteta Norveške došla je do izražaja. U drugom dijelu pobjedu su potvrdili Leo Ostigard i Kristian Thorstvedt. "Nije bilo lako biti debitant, nervozni ste, a pobijediti na ne tako dobar dan je sjajno", izjavio je Haaland nakon utakmice. "Pobijediti 4:1 u prosječnom danu je apsolutno ogromno za sve nas."

U reprizi kultnog otvaranja prvenstva iz 2002., Francuska je ovog puta bila uspješnija i svladala Senegal s 3:1. No, "Lavovi Terange" ponovno su bili tvrd orah. U prvom poluvremenu Senegalci su bili bolji, stvarali prilike i pogodili vratnicu, ostavivši svjetske doprvake bez prave reakcije. Ipak, u drugom dijelu, momčad Didiera Deschampsa ubacila je u višu brzinu. Kylian Mbappé prvi je probio senegalsku obranu, a na 2:0 povisio je Bradley Barcola. Senegal je u sudačkoj nadoknadi smanjio preko Ibrahima Mbayea i unio tračak neizvjesnosti, no tada je scenu ponovno preuzeo Mbappé. Samo nekoliko trenutaka nakon što se krenulo s centra, opalio je s tridesetak metara i postigao spektakularan pogodak za konačnih 3:1, potvrdivši pobjedu i najavivši lov na nove rekorde.

Dan su tako obilježili favoriti koji su ispunili očekivanja, predvođeni svojim superzvijezdama koje su već u prvom kolu krenule u lov na Zlatnu kopačku.