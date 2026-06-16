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ZLATNA KOPAČKA /

Ovo su najbolji strijelci u povijesti svjetskih prvenstava, u elitnom društvu i legendarni Hrvat

Ovo su najbolji strijelci u povijesti svjetskih prvenstava, u elitnom društvu i legendarni Hrvat
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Foto: PATRICK KOVARIK/AFP/Profimedia

Svjetska prvenstva obilježili su legendarni golgeteri

16.6.2026.
11:05
M.G.
PATRICK KOVARIK/AFP/Profimedia
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Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu uz borbu za titulu prvaka, vodit će se i još jedna borba, za najboljeg strijelca Mundijala.

Na posljednjem SP-u, 2022. godine u Kataru 'Zlatnu kopačku' osvojio je Francuz Kylian Mbappe koji je zabio 8 golova, a on se i na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, s najvećim brojem utakmica do sada, smatra glavnim favoritom za najboljeg strijelca.

Ovo su najbolji strijelci u povijesti svjetskih prvenstava, u elitnom društvu i legendarni Hrvat
Foto: J.E.E/Sipa Press/Profimedia

Najviše golova na jednom prvenstvu zabio je legendarni Francuz Just Fontaine koji je 1958. zabio čak 13 pogodaka, a ono što je još nevjerojatnije je činjenica da su mu za taj broj golova bilo potrebno samo šest utakmica.

Nakon apsolutnog rekordera Fontainea koji je 13 golova zabio 1958., drugi nogometaš s najviše zabijenih golova na jednom Mundijalu bio je Mađar Sándor Kocsis koji je s 11 postignutih golova u pet utakmica osvojio 'Zlatnu kopačku' 1954. godine. Treći najefikasniji je legendarni Nijemac Gerd Müller koji je 1970. zabio 10 golova u šest utakmica.

Od tada pa do sada najefikasniji su bili Brazilac Ronaldo 2002. i Mbappe 2022. s po osam zabijenih golova, a 'Zlatnu kopačku' osvojio je i jedan Hrvat - naš legendarni napadač Davor Šuker koji je 1998. zabio šest golova u sedam utakmica.

Ovo su najbolji strijelci u povijesti svjetskih prvenstava, u elitnom društvu i legendarni Hrvat
Foto: Sofascore

 

Zlatna KopačkaGolSvjetsko Prvenstvo 2026.
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