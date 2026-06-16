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IZNAD SVIH - HRVATSKA /

Legendarni Domagoj Duvnjak putem Net.hr-a poslao emotivnu poruku Vatrenima

Poznati hrvatski sportaši, treneri, bivši profesionalni sportaši, izbornici, legende hrvatskog sporta ovjenčane slavom, putem RTL-ovog portala Net.hr šalju poruke našim Vatrenima uoči prvog nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Engleske. Utakmica je na rasporedu u srijedu u Dallasu, od 22:00 po našem vremenu. 

Domagoj Duvnjak, jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena, legendarni bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, poslao je emotivnu poruku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. 

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16.6.2026.
8:49
Silvijo Maksan
Domagoj DuvnjakSvjetsko Prvenstvo 2026.NogometEngleska Nogometna ReprezentacijaHrvatska Nogometna Reprezentacija
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