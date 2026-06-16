Legendarni Domagoj Duvnjak putem Net.hr-a poslao emotivnu poruku Vatrenima

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Veliki vodič o SP-u 2026: Raspored i satnice svih utakmica
Poznati hrvatski sportaši, treneri, bivši profesionalni sportaši, izbornici, legende hrvatskog sporta ovjenčane slavom, putem RTL-ovog portala Net.hr šalju poruke našim Vatrenima uoči prvog nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Engleske. Utakmica je na rasporedu u srijedu u Dallasu, od 22:00 po našem vremenu.
Domagoj Duvnjak, jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena, legendarni bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, poslao je emotivnu poruku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.