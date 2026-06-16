Je li se tragedija u Splitu mogla izbjeći? Nautičar: 'Mislim da su se vodili zakonom jačega'

ISTRAGA TRAJE /

Stravična pomorska nesreća u Splitskim vratima ponovno je otvorila pitanje sigurnosti na Jadranu. Dok ronioci pripremaju tehnički iznimno zahtjevno izvlačenje potopljene jedrilice - istraga traje. Svjedoci i struka upozoravaju na grubi nemar i zakon jačega na moru.

"Ja mislim da su oni radili kao na tom zakonu jačeg. Oni su vjerojatno na tom katamaranu mislili da će se maknut ta jedrilica. Onda kad je došlo do te tragedije, gotovo je", kaže Jani Pavlič, nautičar iz Slovenije.

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