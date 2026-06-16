Nikad nećemo zaboraviti Curaçao i zelenortsko čudo u Atlanti! A Englezi? 'Plan je ući u fight'

IVKOVIĆ ZA RTL DIREKT /

Možda do večeras niste znali gdje se nalaze Zelenortski Otoci, ali nakon što su sa Španjolskom, koju mnogi smatraju favoritom Svjetskog prvenstva igrali 0:0, svo će znati gdje je Cabo Verde.

U svijetu koji je navikao da nogometni navijači iza sebe ostavljaju demolirane i zapaljene stolice, ogromno čuđenje izazivaju uredni navijači Japana koji prije odlaska sa stadiona za sobom čiste i bacaju smeće u plave vrećice, s kojima su prije toga navijali.

A imali su razloga za sreću, jer s Nizozemskom su igrali 2:2. Puno veselja je maloj karipskoj državi Curacao donio njihov prvi nastup na svjetskom prvenstvu ikad. Njemačkoj su zabili gol, i da, primili su ih 7. Jedan bod je nekidan upisala BiH. Sve ostale zanimljivosti Mundijala doznajte u prilogu Rikarda Stojkovskog.