Rijeka krenula s pripremama za novu sezonu: Evo tko se pojavio uz Keka

POČELO JE /

S priprema za novu sezonu krenuli su Riječani s novim-starim trenerom Matjažom Kekom.Trideset igrača u ponedjeljak popodne je odradilo trening na pomoćnom terenu na Rujevici gdje je prije odlaska u SAD hrvatska nogometna reprezentacija trenirala dva tjedna. Naknadno će im se priključiti Ante Oreč kao i Justas Lasickas i Alfonso Barco, dok su Toni Fruk i Martin Zlomislić na Mundijalu. Bijeli će 24. lipnja otputovati u Kranjsku Goru.

Tijekom devet dana odigrat će tri pripremne utakmice. Uz Keka su bila i dobro poznata lica - nekadašnji igrači Rijeke Mate Maleš, Duje Čop i Ivan Vargić, sada pomoćni treneri.