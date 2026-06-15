Ukrajinski milijarder: 'U Hajduk šaljemo najveću sponzorsku ponudu ikad, bit će kao Barcelona'

Ukrajinski poduzetnik i kripto milijarder Volodymyr Nosov, osnivač i predsjednik grupacije WhiteBIT, jedne od najvećih europskih kriptoburzi, poručio je da će Hajduku poslati "najveću sponzorsku ponudu u njegovoj povijesti".

Nosov je stigao u Hrvatsku te se sastao sa svojim poslovnim partnerom i prijateljom Ivicom Pirićem, bivšim nogometašem Hajduka i počasnim konzulom Ukrajine u Hrvatskoj, s kojim razvija poslovne projekte na hrvatskom tržištu.

"Želim potvrditi da ćemo za dva dana poslati Hajduku najveću sponzorsku ponudu u njegovoj povijesti. Naš cilj nije biti samo sponzor. Želimo biti partner koji će pomoći da Hajduk postane broj jedan. Reći ću vam još nešto. Kada sam prije nekoliko godina došao na sastanak u Barcelonu, klub je iza sebe imao pet loših sezona. Tada sam predsjedniku Joanu Laporti rekao: 'Upravo ste potpisali ugovor s dobrom srećom.' Svi danas vide gdje je Barcelona i što se dogodilo nakon toga. Kada potpišemo ugovor s Hajdukom, to će također biti ugovor s dobrom srećom", rekao je Nosov za Sportske novosti.

WhiteBIT je već godinama službeni partner Barcelone, a nedavno je s katalonskim velikanom produžio suradnju do 2030. godine te se smatra jednom od najbrže rastućih europskih tehnoloških i financijskih kompanija.