Hajduk objavio potpis talenta Dinama: 'Jedva čekam priključiti se ekipi'

Anđelo Šutalo novi je igrač Hajduka! Talentirani 19-godišnji vezni igrač potpisao je danas s Bijelima ugovor do ljeta 2029. godine.

Šutalo je rođen 1. siječnja u Metkoviću gdje je i započeo nogometnu karijeru u redovima Neretve. Protekle četiri godine proveo je u Dinamovoj akademiji, a prošle sezone upisao je 17 nastupa uz pet pogodaka za juniorsku momčad.

Jedan je od najtalentiranijih hrvatskih igrača u svom uzrastu te je redovni član U-19 reprezentacije s kojom će nastupati na nadolazećem Europskom prvenstvu u Walesu. Za U-19 reprezentaciju odigrao je ukupno 14 utakmica u kojima se tri puta upisao u strijelce. Pripremama prve momčadi Anđelo će se priključiti nakon završetka Europskog prvenstva.

"Drago nam je što je Anđelo odlučio doći u Hajduk i nastaviti razvoj u našem Klubu. Riječ je o mladom igraču koji je već pokazao kvalitetu, zrelost i kontinuitet na dobroj razini, a pritom je kroz svoju ulogu u hrvatskoj U-19 reprezentaciji iskazao i liderske osobine. Svakom mladom igraču potrebno je vrijeme za prilagodbu i napredak, no vjerujemo da Anđelo ima pravi stav i ambiciju za napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri. Naš je zadatak osigurati mu odgovarajuće okruženje i podršku, a na njemu je da nastavi vrijedno raditi svaki dan i pomicati vlastite granice. Veseli nas što je postao dio Hajduka i s velikim zanimanjem pratit ćemo njegov razvoj. Ako zadrži predanost i posvećenost koju je pokazivao do sada, vjerujemo da ima sve preduvjete da u godinama koje dolaze postane važan dio Hajduka", istaknuo je ovom prilikom sportski direktor Robert Graf.

"Sjajan je osjećaj, sretan sam što sam potpisao za Hajduk, jedva čekam priključiti se ekipi. Prije nego se priključim pripremama moram odigrati i Europsko prvenstvo s U-19 reprezentacijom te se radujem tom natjecanju i očekujem naš dobar rezultat. S velikim nestrpljenjem čekam izaći pred Poljud i našu predivnu publiku. Bit će to poseban trenutak za moju obitelj i prijatelje koji su bili jako sretni što potpisujem za Hajduk", podjelio je Šutalo s nama svoje prve dojmove nakon potpisa.