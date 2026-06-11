Bomba iz Splita: Hajduk službeno objavio ostaje li Ante Rebić u klubu

Puno se raspravljalo o budućnosti Ante Rebića u Hajduku, a klub je sada službeno objavio da je ona poznata. Rebić neće sljedeće sezone igrati na Poljudu.

Nije došlo do dogovora oko novog ugovora i nakon što postojeći istekne 30. lipnja, Rebić će biti slobodan igrač.

"Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri", objavio je klub na svojim stranicama.

Hajduk će morati u potragu za novim krilom, a Rebić za novim klubom. Ante je u Hajduk stigao prošloga ljeta kao slobodan igrač i potpisao kratkoročni ugovor na jednu sezonu. Prije toga igrao je u Lecceu, Besiktasu, Milanu, Frankfurtu, Fiorentini, Veroni, Leipzigu i Splitu.

Za hrvatsku reprezentaciju Rebić je nastupao od 2013. do 2021. Nastupio je ukupno 42 puta i zabio tri pogotka. Osvojio je svjetsko srebro u Rusiji 2018.