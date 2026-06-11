Amerikanci nahvalili Hrvatsku i svrstali je u odabrano društvo

Utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike počinje 23. Svjetsko prvenstvo u povijesti. Ovo će biti prvo prvenstvo s 48 reprezentacija, pa su mnogi strahovali kako će kvaliteta utakmica, barem u grupnoj fazi, biti "razvodnjena".

No, američki CNN je pak analizirao situaciju i zaključio kako i dalje ima mnogo zanimljivih dvoboja, a u najboljih 10 svrstao je i utakmicu Hrvatske s Engleskom koju je ovako opisao:

"Sudar europskih nogometnih divova. 'Tri lava' ulaze u ovaj turnir kao treći favoriti kladionica i mogu se pohvaliti nevjerojatnom momčadi u kojoj su igrači poput Harryja Kanea, Judea Bellinghama, Bukaya Sake i Declana Ricea. U Engleskoj postoji velika očekivanja i nada da će napokon izjava 'Football’s coming home' postati stvarnost, pa će pritisak biti na momčadi izbornika Thomasa Tuchela da naciji donese ponos.

Hrvatska je u posljednjim godinama jedno od najvećih iznenađenja na svjetskim prvenstvima, viceprvak iz Rusije 2018. te polufinalist iz 2022. godine. Vatreni imaju zlatnu generaciju – predvođenu Lukom Modrićem, Ivanom Perišićem i Mateom Kovačićem – kojoj duguju te uspjehe, a upravo su te veterane ponovno okupili za još jedan posljednji ples. Ostaje za vidjeti imaju li iskusni igrači još dovoljno snage za još jedan dubok turnirski pohod", piše CNN.

Osim utakmice Hrvatska – Engleska, među najuzbudljivijim utakmicama turnira CNN je stavio: Brazil – Maroko, Nizozemska – Japan, Francuska – Senegal, Norveška – Senegal, Ekvador – Njemačka, Turska – SAD, Norveška – Francuska, Španjolska – Urugvaj i Kolumbija – Portugal.