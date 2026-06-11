Sati nas dijele od početka spektakla: Sve što trebate znati o prvoj utakmici SP-a

Danas u 21:00 na stadionu Azteca u glavnom gradu Meksika počet će 23. Svjetsko prvenstvo u povijesti. Bit će to utakmica između dvije momčadi koje su već ranije bile domaćini SP-a, ali i dva dobro znana suparnika.

Za Meksiko, naciju koja živi i diše za nogomet, ovo prvenstvo nosi poseban teret i čast. Postat će prva država u povijesti koja je tri puta ugostila Svjetsko prvenstvo. Sva tri puta prvi sučev zvižduk čuo se na stadionu Azteca, lokaciji koja će i danas biti dio svečanosti otvaranja. El Tri, kako glasi nadimak meksičke reprezentacije, nada se da će se povijest nastaviti. Svoja dva najbolja rezultata – plasmane u četvrtfinale – ostvarili su upravo pred domaćom publikom, 1970. i 1986. godine, a treća sreća bi im konačno mogla donijeti toliko željeni iskorak u polufinale.

Iako se reprezentacija Meksika značajno promijenila posljednjih godina, tu i dalje ima klasnih igrača. Na vratima se očekuje četrdesetogodišnji mladić, Guillermo "Memo" Ochoa, ikona koja ima priliku postati prvi vratar sa šest nastupa na svjetskim prvenstvima. Ključeve igre u sredini terena drži kapetan Edson Álvarez, dok se u napadu najveće nade polažu u Santiaga Giméneza.

Meksikanci, za razliku od nominalne, imaju i stvarnu prednost domaćeg terena jer je stadion Azteca smješten na 2.240 metara nadmorske visine – nešto na što većina momčadi neće biti naučena.

Bafana Bafana je pak posljednji put na Svjetskom prvenstvu igrala upravo kao domaćin 2010. godine. Tada su, unatoč pobjedi nad Francuskom u posljednjem kolu, postali prvi domaćin u povijesti koji nije prošao grupnu fazu, što je bio gorak kraj jedne lijepe priče.

Pod vodstvom belgijskog stručnjaka Huga Broosa, Južnoafrička Republika izborila je plasman na turnir u Sjevernoj Americi nakon dramatičnih kvalifikacija, a okosnicu momčadi čine igrači koji su iznijeli taj teret. Kapetan i vratar Ronwen Williams istaknuo se kao junak nacije, posebice na Afričkom kupu nacija 2023., gdje je momčad osvojila treće mjesto.

U napadu se puno očekuje od Lylea Fostera, člana engleskog Burnleyja, dok je Oswin Appollis bio ključan igrač u kvalifikacijama s dva gola i četiri asistencije. Svjesni izazova koji ih čeka, iz Južnoafričke Republike doputovali su u Meksiko dva tjedna prije utakmice kako bi se igrači u potpunosti aklimatizirali na veliku nadmorsku visinu. Osim velike nadmorske visine, udarac za JAR je i odluka FIFA-e da zabrani vuvuzele – navijački rekvizit koji je postao popularan 2010. u toj državi.

Foto: Marcin Cholewinski/Zuma Press/Profimedia

No, postoji i jedna zanimljivost oko ove utakmice. Upravo su Meksiko i Južnoafrička Republika otvorili Svjetsko prvenstvo 2010. u Johannesburgu, u utakmici koja je ostala upamćena po jednom od najljepših golova u povijesti Mundijala. Stadion Soccer City eruptirao je u 55. minuti kada je Siphiwe Tshabalala topovskim udarcem ljevicom probio meksičku obranu i donio vodstvo domaćinima. Bio je to trenutak ponosa za cijeli afrički kontinent. Ipak, Meksikanci se nisu predali, a iskusni Rafael Márquez u 79. minuti postavio je konačnih 1:1, utišavši vuvuzele i osiguravši bod svojoj momčadi.

Iako je taj remi njihov najpoznatiji dvoboj, ove dvije reprezentacije susrele su se ukupno četiri puta. Meksiko je bio uvjerljiv u prvim prijateljskim susretima (4:0 1993. i 4:2 2000.), no "Bafana Bafana" je upisala iznenađujuću pobjedu 2:1 na CONCACAF Gold Cupu 2005. godine, gdje je bila pozvana kao gost. Ukupni omjer stoga je na strani Meksika, ali povijest pokazuje da su dvoboji ovih suparnika uvijek neizvjesni.

Šesnaest godina nakon Tshabalaline čarolije, pozornica je ponovno spremna. Meksiko pred svojim navijačima traži pobjednički start i potvrdu visokih ambicija, dok Južnoafrička Republika dolazi s ciljem da dokaže kako pripada svjetskoj eliti i da je napokon spremna za prolazak skupine: Neka igre počnu!

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