Južna Afrika vraća se na SP nakon 16 godina, Nigerija izbjegla katastrofu

Nogometna reprezentacija Južne Afrike plasirala se na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon što je u susretu posljednjeg, 10. kola C skupine afričkih kvalifikacija pobijedila Ruandu sa 3-0.

Južnoj Africi je pomogla pobjeda Nigerija koja je u porazila vodeću momčad skupine Benin sa 4-0.

Uoči zadnjeg kola Benin je imao dva boda više od Južne Afrike. Međutim nakon teškog poraza od Nigerije ne samo da su ostali bez direktnog plasmana na SP, već su isputili i drugu poziciju.

Golove za "Bafana Bafanu" postigli su Thalente Mbatha (5), Oswin Appollis (26) i Evidence Makgopa (72).

Za južnoafričku vrstu bit će to četvrti nastup na World Cupu, ali tek prvi nakon 2010. kada su bili domaćini SP-a Do sada nikada nisu prošli skupinu.

Južna Afrika je postala 23. reprezentacija koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će iduće godine organizirati SAD, Meksiko i Kanada.

Nigerija je velikom pobjedom nad Beninom izbjegla katatrofu i izborila dodatne kvalifikacije te zadržala priliku za plasman na Svjetsko prvenstvo. Pravi junak bio je Victor Osimhen koji je postigao hat-trick.

