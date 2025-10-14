ELITA U GORICI /

Pazite u čijem društvu Dalić i Mandžukić gledaju mlade Vatrene

Foto: Goran Stanzl/pixsell
Svečana loža na utakmici U21 reprezentacija Hrvatske i Ukrajine puna je poznatih osoba iz hrvatskog nogometa
Hrvatska U21 reprezentacija u utorak u Velikoj Gorici protiv Ukrajine igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za europsko prvenstvo.

Mlade Vatrene je došlo pogledati puno poznatih osoba iz hrvatskog nogometa pa su tako, između ostalih, kamere na tribinama snimile izbornika A reprezentacije Zlatka Dalića i legendarnog reprezentativca Marija Mandžukića, a tko je još došao pogledajte u galeriji.

14.10.2025.
19:16
SPORTSKI.NET
Goran Stanzl/pixsell
