Pazite u čijem društvu Dalić i Mandžukić gledaju mlade Vatrene

Hrvatska U21 reprezentacija u utorak u Velikoj Gorici protiv Ukrajine igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za europsko prvenstvo.

Mlade Vatrene je došlo pogledati puno poznatih osoba iz hrvatskog nogometa pa su tako, između ostalih, kamere na tribinama snimile izbornika A reprezentacije Zlatka Dalića i legendarnog reprezentativca Marija Mandžukića, a tko je još došao pogledajte u galeriji.