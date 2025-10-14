Hrvatska se bori za Europsko prvenstvo: Trupe Ivice Olića protiv Ukrajine

Hrvatska - Ukrajina 0 Hrvatska : 0 Ukrajina

HRVATSKA:

UKRAJINA:

Standings provided by Sofascore

Hrvatska U-21 reprezentacija u Velikoj Gorici protiv Ukrajine igra drugo kolo Kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Momčad koju vodi Ivica Olić u prvom je kolu u Turskoj odigrala 1-1, a u skupini su još Mađarska i Litva. Ukrajina je pak odigrala dvije utakmice i ima četiri boda nakon 4-0 pobjede nad Litvom te 3-3 remija s Mađarskom.

Glavni sudac utakmice je Belgijac Lothar D'Hondt, a sljedeće utakmice su nam Litva doma 13. 11. i Mađarska u gostima 18. 11. na Dan sjećanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice kreću u lov na Europsko prvenstvo: Prvo Finska u Sisku pa put u Prištinu