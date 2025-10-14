MLADI VATRENI /

Hrvatska se bori za Europsko prvenstvo: Trupe Ivice Olića protiv Ukrajine

Hrvatska se bori za Europsko prvenstvo: Trupe Ivice Olića protiv Ukrajine
×
Foto: Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska (U21) - Ukrajina (U21) pratite UŽIVO na portalu Net.hr

14.10.2025.
14:48
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Hrvatska - Ukrajina
14. 10. 2025. 
18.00
0
Hrvatska
 
:
0
Ukrajina
 

HRVATSKA: 

UKRAJINA: 

Standings provided by Sofascore

Hrvatska U-21 reprezentacija u Velikoj Gorici protiv Ukrajine igra drugo kolo Kvalifikacija za Europsko prvenstvo. 

Momčad koju vodi Ivica Olić u prvom je kolu u Turskoj odigrala 1-1, a u skupini su još Mađarska i Litva. Ukrajina je pak odigrala dvije utakmice i ima četiri boda nakon 4-0 pobjede nad Litvom te 3-3 remija s Mađarskom. 

Glavni sudac utakmice je Belgijac Lothar D'Hondt, a sljedeće utakmice su nam Litva doma 13. 11. i Mađarska u gostima 18. 11. na Dan sjećanja

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice kreću u lov na Europsko prvenstvo: Prvo Finska u Sisku pa put u Prištinu

Hrvatska U-21 ReprezentacijaIvica OlićUživo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MLADI VATRENI /
Hrvatska se bori za Europsko prvenstvo: Trupe Ivice Olića protiv Ukrajine