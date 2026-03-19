BRAČNA PRIČA /

I na sceni i u životu: Jelena Miholjević i Dario Harjaček pokazali zašto su savršen tandem

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Njihov nastup na Pričiginu bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri

19.3.2026.
16:05
Hot.hr
Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Na 19. izdanju festivala Pričigin publiku su posebno oduševili Jelena Miholjević (56), nagrađivana hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, i njezin suprug Dario Harjaček (46), jedan od najistaknutijih kazališnih redatelja svoje generacije.

Duhovita večer u Splitu

Jedan od najzapaženijih trenutaka večeri pripao je upravo ovom simpatičnom paru, koji je publiku nasmijao nizom anegdota iz privatnog i profesionalnog života. Iako ih se rijetko može vidjeti zajedno u javnosti, na pozornici su pokazali koliko su skladan i uigran tandem. Njihov nastup bio je ispunjen spontanom komunikacijom, duhovitim opaskama i razmjenom pogleda koji su dodatno naglasili njihovu bliskost.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od braka do kazališta

Miholjević i Harjaček svoju su priču ispričali kroz duhovitu „bračnu osobnu kartu“, prisjećajući se zajedničkih trenutaka, ali i suradnje na predstavi „Leda“ Miroslava Krleže, koju Harjaček postavlja u HNK Split, a u kojoj je Miholjević ranije briljirala u ulozi Klare. Dotaknuli su se i svakodnevnih tema, poput jezika koji koriste, pa su kroz humor progovorili o „englesko-hrvatskim“ izrazima koje ne vole.

Ljubav bez predrasuda

Par dijeli devet godina razlike, zbog čega su se u početku susretali s predrasudama. U braku su od 2006. godine te zajedno odgajaju kćer Adu i Jelenina sina Bartola.

Unatoč tome, danas ih mnogi smatraju jednim od najskladnijih parova domaće scene, što je splitska publika nagradila dugotrajnim pljeskom i smijehom.

Jednostavna svakodnevica

Glumica je ranije otkrila kako u njihovom domu nema stroge podjele poslova – oboje kuhaju, spremaju i brinu se o obitelji. Ipak, priznala je i jednu zanimljivost: iako ima vozačku dozvolu, još uvijek ne vozi, nadajući se da će se to jednog dana promijeniti.

Dodala je i kako najčešće raspravljaju o predstavama, filmovima i knjigama, što je, kako kažu, dio njihova zajedničkog života i posla, piše Tportal. 

