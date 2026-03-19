I na sceni i u životu: Jelena Miholjević i Dario Harjaček pokazali zašto su savršen tandem
Njihov nastup na Pričiginu bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri
Na 19. izdanju festivala Pričigin publiku su posebno oduševili Jelena Miholjević (56), nagrađivana hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, i njezin suprug Dario Harjaček (46), jedan od najistaknutijih kazališnih redatelja svoje generacije.
Duhovita večer u Splitu
Jedan od najzapaženijih trenutaka večeri pripao je upravo ovom simpatičnom paru, koji je publiku nasmijao nizom anegdota iz privatnog i profesionalnog života. Iako ih se rijetko može vidjeti zajedno u javnosti, na pozornici su pokazali koliko su skladan i uigran tandem. Njihov nastup bio je ispunjen spontanom komunikacijom, duhovitim opaskama i razmjenom pogleda koji su dodatno naglasili njihovu bliskost.
Od braka do kazališta
Miholjević i Harjaček svoju su priču ispričali kroz duhovitu „bračnu osobnu kartu“, prisjećajući se zajedničkih trenutaka, ali i suradnje na predstavi „Leda“ Miroslava Krleže, koju Harjaček postavlja u HNK Split, a u kojoj je Miholjević ranije briljirala u ulozi Klare. Dotaknuli su se i svakodnevnih tema, poput jezika koji koriste, pa su kroz humor progovorili o „englesko-hrvatskim“ izrazima koje ne vole.
Ljubav bez predrasuda
Par dijeli devet godina razlike, zbog čega su se u početku susretali s predrasudama. U braku su od 2006. godine te zajedno odgajaju kćer Adu i Jelenina sina Bartola.
Unatoč tome, danas ih mnogi smatraju jednim od najskladnijih parova domaće scene, što je splitska publika nagradila dugotrajnim pljeskom i smijehom.
Jednostavna svakodnevica
Glumica je ranije otkrila kako u njihovom domu nema stroge podjele poslova – oboje kuhaju, spremaju i brinu se o obitelji. Ipak, priznala je i jednu zanimljivost: iako ima vozačku dozvolu, još uvijek ne vozi, nadajući se da će se to jednog dana promijeniti.
Dodala je i kako najčešće raspravljaju o predstavama, filmovima i knjigama, što je, kako kažu, dio njihova zajedničkog života i posla, piše Tportal.
