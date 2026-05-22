Ovoga se ne bi posramio ni rave party u Berlinu! Evo što su napravili maturanti u Puli

Grad Pula u petak je organizirao program za maturante od 9 do 13 sati. Norijada pulskih maturanata odvija se na novoj lokaciji - parkiralištu u Ulici Mate Balote, kod stadiona Aldo Drosina, s obzirom da su na dosadašnjoj lokaciji Društvenog centra Rojc u tijeku radovi.

Kako bi sve proteklo u najboljem redu, okupljanje maturanata prate i policajci, ali i Crveni križ i profesori srednjih škola, dok cijela manifestacija protiče pod budnim okom redara.

Radi pripreme i održavanja manifestacije do 15 sati, bit će na snazi privremena regulacija prometa te zabrana prometa motornim vozilima na dijelu Ulice Mate Balote, od službenog ulaza zapadne tribine stadiona Aldo Drosina do raskrižja s Nazorovom ulicom.

U nastavku pogledajte fotografije ludog maturalnog slavlja u Puli... Ovakvog tuluma se ne bi posramio ni berlinski rave party.