Počela je norijada! Zagreb čekaju izmjene u prometu, ove pravce izbjegavajte

Iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) najavili su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu zbog norijade u petak.

"Zbog 'Dana zagrebačkih maturanata', u petak, 22. svibnja, od 11 do 13 sati dolazi do izmjena u tramvajskom i autobusnom prometu. Prema procjeni nadležnih službi, očekuje se da će u vremenu od oko 11 sati, do približno 12.10 sati, tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama, preko Vodnikove i Glavnog kolodvora u oba smjera, dok će linija 12 prometovati Ulicom grada Vukovara", stoji obavijesti ZET-a.

Podsjetimo, okupljanje zagrebačkih maturanata najavljeno je u 12 sati na Trgu bana Jelačića odakle će se uputiti prema Bundeku. Povorku će kao i uvijek pratiti Hitna pomoć, prometna policija, vatrogasci i zaštitari.

Ruta maturanata i izmjene ZET-a

Ruta povorke maturanata prolazi: Praškom, Zrinjevcem, Strossmayerovim trgom, Tomislavcem, Mihanovićevom, Miramarskom, Ulicom grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice, preko mosta Slobode sve do Ulice Damira Tomljanovića-Gavrana i Bundeka.

Poslije 12.10 sati očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom, te na dijelu Ulice grada Vukovara, sve do prolaska organizirane kolone, javlja ZET.

"Sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor, od oko 12:15 do 13 sati, prometovat će obilaznom trasom u oba smjera:

Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik te dalje redovnim trasama.

Do dolaska na redovnu trasu, koristit će se samo usputna autobusna stajališta Muzej suvremene umjetnosti (linije iz Avenije V. Holjevca), Središće (linije iz Ulice S. R. Njemačke) i Kruge (218) u smjeru istoka, te autobusna stajališta Žarka Dolinara i ZG velesajam (234)", izvijestili su iz ZET-a.

Slavlje maturanata na Bundeku

Središnje okupljanje maturanata održava se na Bundeku, gdje program traje od 13 do 20 sati. Organizatori su pripremili cjelodnevni glazbeni i zabavni sadržaj, a na pozornici će nastupati brojni DJ-evi i izvođači popularni među mlađom publikom.

Među potvrđenim imenima su Miach, TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i saksofonist Jakša Jordes. Program će voditi animator Marko Petar Orešković.

"Pozivamo sve maturante Grada Zagreba da se, kao i prethodnih godina, okupe na središnjem mjestu proslave u parku Bundek gdje smo za njih organizirali prigodni glazbeni program. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja", poručio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Na Bundeku će tijekom cijelog događaja biti raspoređene hitne službe, zaštitari, policija, vatrogasci i timovi hitne pomoći kako bi proslava prošla bez većih incidenata. Grad je najavio i pojačane linije javnog prijevoza nakon završetka programa zbog velikog broja maturanata koji će se vraćati prema centru i okolnim kvartovima.