FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GESTA MLADIH POMORACA /

Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...

Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...
×
Foto: Ahmet Kalajdžić, Dubrovački dnevnik

Maturanti dubrovačke Pomorsko-tehničke škole danas obilježavaju kraj svog srednjoškolskog obrazovanja, no u slavlju nisu zaboravili svog vršnjaka koji je stradao u Drnišu prije šest dana

22.5.2026.
10:29
danas.hr
Ahmet Kalajdžić, Dubrovački dnevnik
VOYO logo
VOYO logo

Maturanti dubrovačke Pomorsko-tehničke škole danas obilježavaju kraj svog srednjoškolskog obrazovanja, no u slavlju nisu zaboravili svog vršnjaka koji je stradao u Drnišu prije šest dana. 

Transparentom na kojem stoji 'Svi smo mi Luka' mladi dubrovački pomoci odali su počast ubijenom maturantu iz Drniša, Luki Milovcu, javlja Dubrovački dnevnik.

Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...
Foto: Ahmet Kalajdžić, Dubrovački dnevnik
Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...
Foto: Ahmet Kalajdžić, Dubrovački dnevnik

Podsjetimo, Kristijan Aleksić (50) u subotu oko 23.05 sati upucao je Luku Milovca (19) koji mu je dostavljao pizzu na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Mladić je preminuo od zadobivenih ozljeda. Policija je odmah reagirala i pokrenuta je opsežna policijska potraga predvođena pripadnicima specijalne policije.

Blokirali su šire područje grada. Uhićen je 28 sati kasnije - u ponedjeljak u 2.30 sati ujutro. Policija je bila prisiljena upotrijebiti silu, a kod Aleksića je pronađen nož i vateno oružje.

Šibenska norijada u znaku Luke Milovca

U Lukinu čast šibenski su maturanti posljednjeg dana svog obveznog obrazovanja održali 19 minuta šutnje i za njegovih 19 godina života u nebo pustili 19 bijelih balona.

Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Okupljeni učenici u crnini nosili su bijele ruže i balone, a emotivnim okupljanjem odali su počast mladiću čija je smrt potresla cijelu Hrvatsku.

Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

DubrovnikMaturantiLuka MilovacDrniš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike