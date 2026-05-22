Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...
Maturanti dubrovačke Pomorsko-tehničke škole danas obilježavaju kraj svog srednjoškolskog obrazovanja, no u slavlju nisu zaboravili svog vršnjaka koji je stradao u Drnišu prije šest dana.
Transparentom na kojem stoji 'Svi smo mi Luka' mladi dubrovački pomoci odali su počast ubijenom maturantu iz Drniša, Luki Milovcu, javlja Dubrovački dnevnik.
Podsjetimo, Kristijan Aleksić (50) u subotu oko 23.05 sati upucao je Luku Milovca (19) koji mu je dostavljao pizzu na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Mladić je preminuo od zadobivenih ozljeda. Policija je odmah reagirala i pokrenuta je opsežna policijska potraga predvođena pripadnicima specijalne policije.
Blokirali su šire područje grada. Uhićen je 28 sati kasnije - u ponedjeljak u 2.30 sati ujutro. Policija je bila prisiljena upotrijebiti silu, a kod Aleksića je pronađen nož i vateno oružje.
Šibenska norijada u znaku Luke Milovca
U Lukinu čast šibenski su maturanti posljednjeg dana svog obveznog obrazovanja održali 19 minuta šutnje i za njegovih 19 godina života u nebo pustili 19 bijelih balona.
Okupljeni učenici u crnini nosili su bijele ruže i balone, a emotivnim okupljanjem odali su počast mladiću čija je smrt potresla cijelu Hrvatsku.