Najsretniji je dan u njihovim životima, ali nisu zaboravili Luku iz Drniša...

Maturanti dubrovačke Pomorsko-tehničke škole danas obilježavaju kraj svog srednjoškolskog obrazovanja, no u slavlju nisu zaboravili svog vršnjaka koji je stradao u Drnišu prije šest dana.

Transparentom na kojem stoji 'Svi smo mi Luka' mladi dubrovački pomoci odali su počast ubijenom maturantu iz Drniša, Luki Milovcu, javlja Dubrovački dnevnik.

Foto: Ahmet Kalajdžić, Dubrovački dnevnik

Podsjetimo, Kristijan Aleksić (50) u subotu oko 23.05 sati upucao je Luku Milovca (19) koji mu je dostavljao pizzu na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Mladić je preminuo od zadobivenih ozljeda. Policija je odmah reagirala i pokrenuta je opsežna policijska potraga predvođena pripadnicima specijalne policije.

Blokirali su šire područje grada. Uhićen je 28 sati kasnije - u ponedjeljak u 2.30 sati ujutro. Policija je bila prisiljena upotrijebiti silu, a kod Aleksića je pronađen nož i vateno oružje.

Šibenska norijada u znaku Luke Milovca

U Lukinu čast šibenski su maturanti posljednjeg dana svog obveznog obrazovanja održali 19 minuta šutnje i za njegovih 19 godina života u nebo pustili 19 bijelih balona.

Okupljeni učenici u crnini nosili su bijele ruže i balone, a emotivnim okupljanjem odali su počast mladiću čija je smrt potresla cijelu Hrvatsku.

