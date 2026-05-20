U Lukinu školu stigli stručnjaci iz Ministarstva, ravnatelj poručio: 'Najbitnija su djeca, moramo ih zaštititi'

ORGANIZIRAJU PROSVJED /

U Srednju školu Ivana Meštrovića, koju je pohađao ubijeni maturant Luka Milovac, stigli su stručnjaci Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bi pružili pomoć učenicima, nastavnicima i roditeljima nakon tragedije koja je potresla Drniš, ali i cijelu Hrvatsku. I to zbog činjenice da je ubojstvo počinio Kristijan Aleksić, već osuđeni ubojica koji je bio u zatvoru i koji već dvije i pol godine ima potvrđenu optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali suđenje mu još nije počelo.

Javnost je ogorčena neradom institucija i zbog toga će se i nakon niza okupljanja u hrvatskim gradovima, večeras okupiti i u centru Drniša čiji maturanti razmišljaju o tome da završe školovanje drukčije od tradicije koja uključuje norijadu na ulicama.

Uživo se iz Drniša javila reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić. Više pogledajte u videu