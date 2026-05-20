Pokopan mladić Luka! Aleksić priznao krivnju, ali nije se kajao. Danas u Drnišu prosvjed

Grad Drniš zavijen je u crno nakon velike tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji mladić Luka Milovac. Njega je ubio Kristijan Aleksić (50), ranije osuđivan također zbog ubojstva.

7.30 - O prosvjedu je jučer za RTL Danas govorila jedna od organizatorica, Matilda Jelčić Stojaković.

"Proteklih dana bili smo okupirani svim ovim događajima kako bi se Luka dostojanstveno ispratio i kako bi se održala komemoracija. Na groblju svetog Ivana u Badnju okupio se cijeli grad. Drniš je mali grad, svatko svakoga zna i logično je da su praktički svi prilazi gradskom groblju bili zakrčeni. Bila je to takva sahrana kakvu Drniš ne pamti. Želimo da se i naš glas čuje, želimo iskazati koliko smo ljuti, koliko smo bijesni i koliko smo tužni", poručila je.

Otkrila je što očekuje od prosvjeda, i nadaju li se konkretnim mjerama.

'Drniš ne pamti ovakvu tugu. Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao? Iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka, niti bilo kakva udruga. Neće biti govora i obraćanja. Iza njega stoje ljudi. Građani. Roditelji. Prijatelji. Susjedi. Grad koji tuguje', poručuju organizatori.

U utorak bio Dan žalosti

7.20 - U Drnišu je u utorak bio proglašen Dan žalosti, a za srijedu je najavljeno mirno okupljanje i prosvjed.

07.10 - Lukin pogreb održan je jučer poslijepodne na Groblju Sv. Ivana u Badnju - Drniš, a za njega se posebno pripremao drniški župnik. U crkvi Gospe od Ružarija - Luka je bio svake nedjelje.

"Bilo mi je drago znao bi reći svojim mladima koji su u Franjevačkoj mladeži kako mi je lijepo vidjet njih par srednjoškolaca koji su tu, a oni bi mi znali reći da to njih Luka Milovac potiče. Imao je u biti nešto posebno", kaže fra Lukica Vojković, župnik Župe Gospe od Ružarija u Drnišu. Više u prilogu.

07.00 - Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić sinoć se u našoj informativnoj emisiji javila s Županijskog suda u Šibeniku i otkrila detalje sa suda.

Ročište je trajalo svega 20 minuta. Sudac istrage prihvatio je sve što je tražilo Državno odvjetništvo, a to je između ostalog - istražni zatvor. Za početak od mjesec dana.

ŽDO je donijelo rješenje za provođenje istrage za dva kaznena djela. Jedno je za teško ubojstvo, a drugo je za držanje i posjedovanje oružja koje je sam izradio. Istražni zatvor određen mu je po tri točke - zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će on svojim boravkom na slobodi - ometati istragu.

Aleksić je davao svoj iskaz oko dva sata na ŽDO-u. Priznao je djelo koje mu se stavlja na teret, ali uopće nije izrazio niti malo kajanja, kaže reporterka. Više pročitajte OVDJE.