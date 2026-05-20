FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GRAĐANI ĆE SE OKUPITI /

Pokopan mladić Luka! Aleksić priznao krivnju, ali nije se kajao. Danas u Drnišu prosvjed

Pokopan mladić Luka! Aleksić priznao krivnju, ali nije se kajao. Danas u Drnišu prosvjed
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sve najnovije inormacije pratite na portalu net.hr

20.5.2026.
7:35
Jakov Sedlar
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Grad Drniš zavijen je u crno nakon velike tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji mladić Luka Milovac. Njega je ubio Kristijan Aleksić (50), ranije osuđivan također zbog ubojstva. 

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA: 

Drnišani prosvjeduju nakon ubojstva: 'Srce i duša kidaju mi se već danima'

7.30 - O prosvjedu je jučer za RTL Danas govorila jedna od organizatorica, Matilda Jelčić Stojaković. 

"Proteklih dana bili smo okupirani svim ovim događajima kako bi se Luka dostojanstveno ispratio i kako bi se održala komemoracija. Na groblju svetog Ivana u Badnju okupio se cijeli grad. Drniš je mali grad, svatko svakoga zna i logično je da su praktički svi prilazi gradskom groblju bili zakrčeni. Bila je to takva sahrana kakvu Drniš ne pamti. Želimo da se i naš glas čuje, želimo iskazati koliko smo ljuti, koliko smo bijesni i koliko smo tužni", poručila je. 

Otkrila je što očekuje od prosvjeda, i nadaju li se konkretnim mjerama.

'Drniš ne pamti ovakvu tugu. Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao? Iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka, niti bilo kakva udruga. Neće biti govora i obraćanja. Iza njega stoje ljudi. Građani. Roditelji. Prijatelji. Susjedi. Grad koji tuguje', poručuju organizatori.

U utorak bio Dan žalosti

7.20 - U Drnišu je u utorak bio proglašen Dan žalosti, a za srijedu je najavljeno mirno okupljanje i prosvjed.

Svećenik: 'Mladi bi mi rekli 'Luka nas potiče', imao je nešto posebno'

07.10 - Lukin pogreb održan je jučer poslijepodne na Groblju Sv. Ivana u Badnju - Drniš, a za njega se posebno pripremao drniški župnik. U crkvi Gospe od Ružarija - Luka je bio svake nedjelje. 

"Bilo mi je drago znao bi reći svojim mladima koji su u Franjevačkoj mladeži kako mi je lijepo vidjet njih par srednjoškolaca koji su tu, a oni bi mi znali reći da to njih Luka Milovac potiče. Imao je u biti nešto posebno", kaže fra Lukica Vojković, župnik Župe Gospe od Ružarija u Drnišu. Više u prilogu. 

Doznajemo: Aleksić sve priznao! Ne kaje se

07.00 - Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić sinoć se u našoj informativnoj emisiji javila s Županijskog suda u Šibeniku i otkrila detalje sa suda. 

Ročište je trajalo svega 20 minuta. Sudac istrage prihvatio je sve što je tražilo Državno odvjetništvo, a to je između ostalog - istražni zatvor. Za početak od mjesec dana.

ŽDO je donijelo rješenje za provođenje istrage za dva kaznena djela. Jedno je za teško ubojstvo, a drugo je za držanje i posjedovanje oružja koje je sam izradio. Istražni zatvor određen mu je po tri točke - zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će on svojim boravkom na slobodi - ometati istragu.  

Aleksić je davao svoj iskaz oko dva sata na ŽDO-u. Priznao je djelo koje mu se stavlja na teret, ali uopće nije izrazio niti malo kajanja, kaže reporterka. Više pročitajte OVDJE

ProsvjedDrnišLuka MilovacKristijan AleksićUbojstvoPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike