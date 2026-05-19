Drniš tuguje za preminulim Lukom: Danas je posljednji ispraćaj, najavljeni su i prosvjedi

U utorak će biti sahrana Luke Milovca , 19-godišnjaka kojeg je u subotu u Drnišu ubio Kristijan Aleksić .

, 19-godišnjaka kojeg je u subotu u Drnišu ubio . Sprovod će biti u 17 sati na lokalnom groblju, a u 11.30 će se održati komemoracija u školi.

Podsjetimo, Aleksić je već ranije osuđivan i to zbog ubojstva, obiteljskog nasilja i napada, a te kobne večeri mladića je usmrtio kad mu je Luka donio pizzu koju je naručio. Ubojica je pobjegao te je pokrenula velika akcija, našli su ga nakon gotovo 30 sati.

Ne prestaju se nizati reakcije nakon tragičnog događaja koji je pogodio zemlju.

U Šibeniku i Zadru održat će se danas prosvjedi.

Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija u RTL-u Danas rekao je da će se nastava u osnovnoj i srednjoj školi održati u skraćenom opsegu, kao i dječji vrtić. Proglašen je Dan žalosti u gradu.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

8:31 - Ispitivanje ubojice očekuje se danas oko podneva na Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Podsjetimo, Lukin prijatelj Ivan Baričević, dan ranije je za RTL Danas opisao što se dogodilo kobnu večer i koji je posljednji vidio Luku živog.

"Dvojica prijatelja i ja odlučili smo ići na večeru u restoran u kojem je Luka radio dostavu. Tamo smo bili na večeri, a on je vozio dostavu. Kad je imao vremena, stao bi s nama popričati, odveo dostavu i opet bi se vratio k nama", rekao je Ivan.

"U jednom trenutku, dolazi k nama i govori nam da je dobio dostavu na Kristijana Aleksića. Govori nam kako mu nije svejedno, kako ga je strah ići na tu dostavu - jer smo svi otprije znali da je počinio ubojstvo, razne prijetnje, pronađeno je improvizirano oružje i ostalo. Kao njegov dugogodišnji prijatelj, ja ponudim, kažem mu da ću ja ići s njim i mi krenemo na adresu", prepričao je Ivan.

Opisao je potom što se dogodilo kad su došli pred Aleksićevu kuću: "Kad smo došli ispred kuće, Luka ga zove da smo ispred, a Aleksić govori da dođe gore, jer ga navodno boli noga. I Luka pristaje, kreće izlaziti iz auta. Ja mu govorim - 'Stani, idem skupa s tobom i gore'. Mi se penjemo uza skale, dolazimo na terasu, ispred vrata. Luka kuca, Aleksić otvara i govori mu - 'Uđi, uđi'. Luka ne ulazi, nego mu ide pružit dostavu i u tom trenutku Aleksić puca u njega. Ja vidim kako Luka pada."

"Krećem trčati, preskočim te skale, ulazim u auto. Međutim, auto se gasi. Kad sam išao otvorit vrata od auta, vidim da Aleksić trči prema meni. Ja sam u tom trenutku počeo trčat i čim sam došao u restoran javio sam da zovu Hitnu pomoć", kazao je naš sugovornik.