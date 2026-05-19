GOLEMA TRAGEDIJA /

Drniš tuguje za preminulim Lukom: Danas je posljednji ispraćaj, najavljeni su i prosvjedi

Foto: RTL Danas

Očekuje se ispitivanje ubojice Kristijana Aleksića na Županijskom državnom odvjetništvu

19.5.2026.
8:35
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
RTL Danas
Ključne točke:

  • U utorak će biti sahrana Luke Milovca, 19-godišnjaka kojeg je u subotu u Drnišu ubio Kristijan Aleksić.
  • Sprovod će biti u 17 sati na lokalnom groblju, a u 11.30 će se održati komemoracija u školi.
  • Podsjetimo, Aleksić je već ranije osuđivan i to zbog ubojstva, obiteljskog nasilja i napada, a te kobne večeri mladića je usmrtio kad mu je Luka donio pizzu koju je naručio. Ubojica je pobjegao te je pokrenula velika akcija, našli su ga nakon gotovo 30 sati.
  • Ne prestaju se nizati reakcije nakon tragičnog događaja koji je pogodio zemlju. 
  • U Šibeniku i Zadru održat će se danas prosvjedi. 
  • Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija u RTL-u Danas rekao je da će se nastava u osnovnoj i srednjoj školi održati u skraćenom opsegu, kao i dječji vrtić. Proglašen je Dan žalosti u gradu. 

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

8:31 - Ispitivanje ubojice očekuje se danas oko podneva na Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. 

Podsjetimo, Lukin prijatelj Ivan Baričević, dan ranije je za RTL Danas opisao što se dogodilo kobnu večer i koji je posljednji vidio Luku živog. 

"Dvojica prijatelja i ja odlučili smo ići na večeru u restoran u kojem je Luka radio dostavu. Tamo smo bili na večeri, a on je vozio dostavu. Kad je imao vremena, stao bi s nama popričati, odveo dostavu i opet bi se vratio k nama", rekao je Ivan. 

"U jednom trenutku, dolazi k nama i govori nam da je dobio dostavu na Kristijana Aleksića. Govori nam kako mu nije svejedno, kako ga je strah ići na tu dostavu - jer smo svi otprije znali da je počinio ubojstvo, razne prijetnje, pronađeno je improvizirano oružje i ostalo. Kao njegov dugogodišnji prijatelj, ja ponudim, kažem mu da ću ja ići s njim i mi krenemo na adresu", prepričao je Ivan.

Opisao je potom što se dogodilo kad su došli pred Aleksićevu kuću: "Kad smo došli ispred kuće, Luka ga zove da smo ispred, a Aleksić govori da dođe gore, jer ga navodno boli noga. I Luka pristaje, kreće izlaziti iz auta. Ja mu govorim - 'Stani, idem skupa s tobom i gore'. Mi se penjemo uza skale, dolazimo na terasu, ispred vrata. Luka kuca, Aleksić otvara i govori mu - 'Uđi, uđi'. Luka ne ulazi, nego mu ide pružit dostavu i u tom trenutku Aleksić puca u njega. Ja vidim kako Luka pada." 

"Krećem trčati, preskočim te skale, ulazim u auto. Međutim, auto se gasi. Kad sam išao otvorit vrata od auta, vidim da Aleksić trči prema meni. Ja sam u tom trenutku počeo trčat i čim sam došao u restoran javio sam da zovu Hitnu pomoć", kazao je naš sugovornik. Više pročitajte OVDJE

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
