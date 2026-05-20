FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOMBA FINANCIAL TIMESA /

Angelu Merkel šalju na pregovore s Putinom? Curi plan Europe, spominje se i još jedno ime

Angelu Merkel šalju na pregovore s Putinom? Curi plan Europe, spominje se i još jedno ime
×
Foto: SEBASTIEN BOZON/AFP/Profimedia

Ministri vanjskih poslova Europske unije skeptični su prema tome da je Rusija spremna prekinuti rat i iskreno pregovarati o miru i sigurnosti za Europu

20.5.2026.
8:57
Hina
SEBASTIEN BOZON/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati blok u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je u srijedu Financial Times.

Ministri vanjskih poslova raspravljat će o mogućim kandidatima na sastanku EU-a na Cipru sljedeći tjedan, navodi se u izvješću Financial Timesa, koje se poziva na ljude upoznate s tim pitanjem.

Europske vlade odbacile su prošli tjedan prijedlog ruskog predsjednika da bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder, s kojim Putin ima bliske odnose, predstavlja EU u mogućim budućim razgovorima s Moskvom o sigurnosti kontinenta. Putin je naznačio da bi bio spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima za Europu.

Skepsa u Europskoj uniji 

Ministri vanjskih poslova Europske unije skeptični su prema tome da je Rusija spremna prekinuti rat i iskreno pregovarati o miru i sigurnosti za Europu.

EU provodi politiku izolacije Rusije od moskovske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Unija je uvela sankcije i imala je malo političkih i diplomatskih kontakata na visokoj razini s Rusijom.

No, budući da pregovori o okončanju sukoba koje predvode SAD slabo napreduju dok se Washington usredotočuje na rat u Iranu, neki europski dužnosnici pozvali su EU da razmotri izravne razgovore s Moskvom, koje bi mogao voditi posebni izaslanik.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da razgovara s drugim čelnicima EU-a "kako bismo se organizirali i utvrdili što nam je potrebno" za razgovor s Rusijom kada dođe "pravi trenutak".

RusijaUkrajinaVladimir PutinAngela MerkelMario DraghiFinancial Times
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike