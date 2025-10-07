Angela Merkel razbjesnila Europu, stižu brutalne reakcije na njene riječi: 'Ruke su joj krvave'

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u nedavnom intervjuu okrivila je Poljsku i baltičke države za rat u Ukrajini, a brojni europski političari iz prozvanih zemalja žestoko su osudili njene riječi.

Daily Mail u utorak javlja da su mnogi istaknuli da Merkel snosi odgovornost za blokiranja članstva Ukrajine u NATO savez još 2008. godine. Navode da je upravo taj potez ohrabrio ruskog predsjednika Vladimira Putina da kasnije pokrene sveobuhvatnu invaziju.

"Ruke su joj krvave, trebala bi šutjeti", za Bild je rekao Poljak Adam Bielan, inače član Europskog parlamenta. Dodao je da Merkel spada u njemačke političare koji su u nedavnoj povijesti napravili najviše štete.

'Ruska agentica'

Dužan nije ostao ni estonski europarlamentarac Marko Mihkelson, koji je poručio da je Merkelina izjava "novo dno koja baca sjenu na njen cijeli mandat".

Valu kritika pridružio se i Artis Pabriks, bivši zamjenik premijera Latvije. "Za ovu agresiju kriva je isključivo Rusija. Problem s Merkelinim izjavama je u tome što ona igra po pravilima Kremlja kako bi provodila njihovu agendu, razdvajala Europljane i okretala nas jedne protiv drugih", napisao je Pabriks na društvenoj mreži X i dodao da Merkel zvuči kao ruska propagandna agentica.

Što je Merkel točno rekla?

Podsjetimo, Merkel, koja je Njemačku vodila od 2005. do 2021. godine, u razgovoru za mađarski medij Partizan optužila je Poljsku, Litvu, Latviju i Estoniju za prekid diplomatskih odnosa između Rusije i Europske unije. Kazala je da je Poljska odbila dati podršku Sporazumima iz Minska, dvama ključnim međunarodnim dogovorima između Rusije i EU-a te tako ohrabrila Putina da započne rat.

Nakon secesije Donjecka i Luhanska, dviju ukrajinskih regija koje su se odvojile od zemlje i postale ono što Rusi nazivaju republikama, predstavnici dvaju zemalja i Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) 2014. godine potpisali su prvi Sporazum iz Minska.

Cilj tog sporazuma bio je uspostaviti primirje između Rusije, Ukrajine te Donjecke Narodne Republike (DNR) i Luhanske Narodne Republike (LNR). Međutim, samo četiri mjeseca nakon prvog sporazuma, Rusija i DNR započele su borbe s ukrajinskim snagama. Zato je potpisan sporazum Minsk II, ali ni on nije spriječio daljnje sukobe.

Merkel je istaknula da je tek 2021. osjetila da Putin ne shvaća sporazume ozbiljno. "Zato sam htjela novi format u kojem bismo kao Europska unije mogli izravno razgovarati s Putinom. Neki to nisu podržavali, prvenstveno baltičke zemlje, ali i Poljska je bila protiv", rekla je Merkel i dodala da su se te četiri države bojale da se prema Rusiji ne bi mogla voditi jedinstvena zajednička politika.

