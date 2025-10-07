Fico povukao potez koji će šokirati Putina: Ovo nije napravio nikad dosad

Ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal u ponedjeljak je objavio da će Ukrajina iz Slovačke primiti nekoliko vozila specijaliziranih za otkrivanje i uklanjanje mina te dodatnu neselektivnu opremu, javlja Kyiv Independent.

Riječ je o prvom vojnom paketu koji Slovačka šalje Kijevu otkako se slovački premijer Robert Fico, koji je blisko povezan s Moskvom, vratio na vlast 2023. Uz spomenuta vozila za razminiranje, paket se sastoji od inženjerske i građevinske opreme te transportnih vozila.

Slovački ministar obrane Robert Kalinak na obrambenom forumu DFNC3 u Kijevu objavio je detalje o pomoći i kazao da je sa Šmihalom potpisao memorandum o 14. paketu potpore. Njegov ukrajinski kolege je pak zahvalio na novoj podršci i dodao su obje strane razgovarale o suradnji između ukrajinskih i slovačkih obrambenih tvrtki. "Slovačka radi na 15. paketu pomoći", poručio je Šmihal.

13 paketa prije Ficovog povratka na vlast

Podsjetimo, između početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022. i Ficovog povratka na vlast u listopadu 2023., Slovačka je Ukrajini isporučila 13 paketa vojne pomoći, zajedno teških oko 800 milijuna dolara.

Ficova vlada otkazala je planirani 14. paket vrijedan 45 milijuna dolara koji je trebao sadržavati 140 raketa za protuzračne sustave Kub, više od 5.000 artiljerijskih granata i četiri milijuna metaka za mala oružja. Ipak, iako je zaustavio vojnu pomoć iz zaliha slovačke vojske, Fico nije zabranio slovačkim tvrtkama da nastave prodavati opremu Ukrajini.

Treba istaknuti da je prekid vojne pomoći Ukrajini bilo je jedno od Ficovih udarnih predizbornih obećanja, a u pitanje je doveo i sankcije Europske unije protiv Rusije te najavio da će blokirati članstvo Ukrajine u NATO savezu.

Baš kao i Mađarska pod režimom premijerom Viktora Orbana, Slovačka se nalazi pod sve većim kritikama drugih država članica EU-a zbog bliskih veza s Moskvom.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Putin je oportunist, kao Milošević, a ako NATO šuti sutra ćemo gledati 19 raketa iznad Berlina'