Procurio jezivi tajni dosje: Ovo je Putinov popis meta koje će napasti nuklearnim oružjem!?

Dok strahovi zbog prijetnje koju Rusija predstavlja europskoj sigurnosti i dalje rastu, zabrinutost zbog šireg sukoba i nuklearnog oružja i dalje traje. Vladimir Putin često je spominjao nuklearno oružje od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine te prijetio Zapadu zbog njegove podrške Kijevu, piše Express.co.

Posljednjih godina Moskva je stavila svoje oružje u stanje pojačane pripravnosti, testirala i rasporedila nove nuklearne kapacitete, obustavila sudjelovanje u nuklearnim sporazumima, a također je izjavila da će rasporediti taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji, što je prvi put da je Kremlj smjestio nuklearno oružje izvan Rusije od kraja Sovjetskog Saveza.

Dok mnogi stručnjaci tvrde da je nuklearni rat malo vjerojatan scenarij, procurio je dosje koji je navodno otkrio popis ciljeva koje bi nuklerano oružje moglo pogoditi u slučaju rata s NATO-om. Među 32 lokacije u Europi, tri se navodno nalaze u Velikoj Britaniji.

Financial Times izvještava da su glavne mete u Britaniji brodogradilište Kraljevske mornarice za podmornice u Barrow-in-Furnessu u Cumbriji, sumnjivo industrijsko područje u blizini Hulla u Yorkshireu i neotkrivena meta u Edinburghu.

Mete diljem Europe, ali i dalje

Navodno se očekuje da će ruska Sjeverna flota napasti obrambene industrijske lokacije u Velikoj Britaniji, kao i druge u Norveškoj i Estoniji.

Detalje je prvi objavio Financial Times u kolovozu 2024. kada su otkrivena 32 cilja iz procurjelih ruuskih tajnih vojnih dosjea napravljenih prije napada na Ukrajinu 2022. godine.

Karte meta detaljno su opisane u prezentaciji za časnike. Dokumenti pokazuju da bi se ruska Baltička flota usredotočila na lokacije u Norveškoj i Njemačkoj.

Također prikazuju ciljeve u Rumunjskoj, Bugarskoj i Turskoj, kao i u zemljama poput Irana, Japana i Kine u slučaju sukoba izvan Europe.

U ponedjeljak je Kremlj pozdravio izjave Donalda Trumpa o ruskoj ponudi za produljenje posljednjeg preostalog sporazuma o nuklearnom naoružanju sa SAD-om.

Putin je prošlog mjeseca izjavio da je spreman pridržavati se ograničenja nuklearnog naoružanja prema sporazumu o smanjenju naoružanja New START iz 2010. još godinu dana i pozvao Washington da slijedi njegov primjer.

Američki predsjednik je u nedjelju rekao da to "zvuči kao dobra ideja", a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Trumpova izjava "daje temelja za optimizam".

Putin je rekao da bi istek sporazuma New START bio destabilizirajući i da bi mogao potaknuti širenje nuklearnog oružja.

