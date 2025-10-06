Jezivo upozorenje: 'Budite spremni na rat! Putin planira napad na NATO'

Njemačke obavještajne službe tvrde da imaju dokaze da Kremlj raspravlja o napadu na NATO, a istaknuti političar tvrdi da Europa mora biti "spremna" za rat.

Kremlj raspravlja o napadu na NATO, tvrdi europski povjerenik pozivajući se na njemačke obavještajne podatke. U opsežnom intervjuu o tome kako bi kontinent trebao biti spreman obraniti se od Rusije i uzeti primjer Ukrajine kada su u pitanju dronovi, europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius izdao je jezivo upozorenje, piše Express.co.

"Vjerujem tajnim službama. A njemačka obavještajna služba tvrdi da ima dokaze da Kremlj raspravlja o napadu na NATO. A, ako raspravljaju o tome, planiraju li napad? Ne znamo. Ali takve signale moramo shvatiti smrtno ozbiljno. Možda su doista spremni za rat. I mi moramo biti spremni za to i učiti ne samo iz iskustava Ukrajinaca, već i od Rusa", rekao je.

'Papirnati tigar'

Upozorenje povjerenika dolazi usred pojačanih napetosti između Rusije i Zapada. Ruski predsjednik Vladimir Putin sugerirao je da bi NATO mogao biti "papirnati tigar" odgovarajući na istu tvrdnju o ruskoj vojsci svog američkog kolege Donalda Trumpa u četvrtak.

"Papirnati tigar. Što onda slijedi? Idite i pozabavite se ovim papirnatim tigrom. Pa ako se borimo s cijelim NATO blokom, krećemo se, napredujemo i osjećamo se samouvjereno, i mi smo 'papirnati tigar', što je onda sam NATO?", rekao je Putin, kojeg je citirao Reuters.

Optužio je članice vojnog saveza da opskrbljuju Ukrajinu oružjem, obavještajnim podacima i obukom. Putin je optužio NATO da potiče histeriju oko mogućeg napada na članicu saveza.

"Ako netko još uvijek želi konkurirati nam u vojnoj sferi, kako kažemo, slobodno neka pokuša. Ruske protumjere neće dugo čekati", dodao je.

