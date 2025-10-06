Tajkun iz podzemlja povezan s Partijom pao s 21 metra u smrt: Tijelo pronašli pred stanom

Vjačeslav Leontjev (87), čelnik ruske izdavačke kuće Pravda, u subotu je pao s balkona svog stana u Moskvi s 21 metra visine i umro, piše The Sun.

Riječ je o čovjeku koji je desetljećima vodio Pravdu, glasilo Komunističke partije i jedan od najmoćnijih medijskih strojeva bivšeg Sovjetskog Saveza, na čijem je čelu ostao i nakon raspada države.

'Znao je puno o novcu'

Novinar Andrej Malgin, koji je inače protjeran iz Rusije, istaknuo je da je ovo još jedna čudna smrt. "Pojavljuju se novi padovi s prozora. Leontjev je pao s prozora, pronađen je u blizini svog doma u ulici u kojoj je živio", rekao je Malgin, koji je inače osobno poznavao 87-godišnjaka.

Dodao je da je Leontjev nalikovao na "milijunaša iz podzemlja". "Znao je puno o novcu Partije - izdavačka kuća Pravda bila je najprofitabilnije poduzeće u poslovnom carstvu Središnjeg odbora Komunističke partije Sovjetskog Saveza", rekao je Malgin.

Neprovjereni izvještaju navode da je Leontjev bio lošeg zdravstvenog stanja, a policija provodi istragu koja bi trebala utvrditi je li riječ o nesreći, ubojstvu ili samoubojstvu.

Misteriozne smrti

Međutim, treba istaknuti da je ovo još jedna u nizu misterioznih smrti u Rusiji. Podsjetimo, krajem rujna pronađeno je tijelo Vitalija Kapustina (43), bogatog šefa građevinske tvrtke i regionalnog zastupnika stranke Jedinstvena Rusija koja podržava režim ruskog predsjednika Vladimira Putina. Navodi se da je bio obješen na grani stabla te da su mu ruke bile čvrsto vezane iza leđa.

Samo par dana ranije, pod sumnjivim okolnostima umro je i direktor transporta Aleksandar Fedotov (49). Njegovo tijelo pronađeno je ispred luksuznog hotela s pet zvjezdica u Moskvi nakon što je navodno "pao s kata".

Fedotov je bio povezan s Romanom Starovoitom, bivšim ministrom prometa koji je pronađen mrtav nekoliko sati nakon što ga je Putin smijenio u srpnju ove godine. Službeno se navodi da si je oduzeo život, no mnogi tvrde da je zapravo ubijen, a prije toga mučen.

