Tajanstvene smrti u Rusiji: Putinov političar visio na drvetu, direktor 'pao' s elitnog hotela

Vitalij Kapustin (43), bogati ruski šef građevinske tvrtke i regionalni zastupnik u četvrtak je pronađen mrtav na području regije Krasnodar, objavio je The Sun.

Građani su s autoceste vidjeli uznemirujuće prizore tijela i odmah dojavili policiji. Navodi se da je bio obješen na grani stabla te da su mu ruke bile čvrsto vezane iza leđa.

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi okolnosti smrti. Jedan očevidac kazao je da ne vjeruje da si je Kapustin, inače milijunaš i član stranke Jedinstvena Rusija koja podržava režim predsjednika Vladimira Putina, sam oduzeo život. "Bilo je jako visoko, a činile su da su mu ruke bile vezane iza leđa. Stabla su jako visoka, čovjek se ne bi tek tako popeo", smatra očevidac.

Mrtav ispred hotela

The Sun podsjeća da je ovog tjedna pod sumnjivim okolnostima umro i bivši direktor transporta Aleksandar Fedotov (49). Njegovo tijelo pronađeno je ispred luksuznog hotela s pet zvjezdica u Moskvi nakon što je navodno "pao s kata".

Aleksandar Fedotov Foto: Profimedia

Fedotov je iznenada prošle godine dao ostavku na mjestu šefa prometa za Sankt Peterburg, u trenutku dok su kružile glasine da ga istražuje zloglasna sigurnosna služba FSB.

Bio je povezan s Romanom Starovoitom, bivšim ministrom prometa koji je pronađen mrtav nekoliko sati nakon što ga je Putin smijenio. Službeno se navodi da si je oduzeo život, no mnogi tvrde da je zapravo ubijen, a prije toga mučen.

