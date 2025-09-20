Misteriozna smrt ruskog tajkuna: Uz njega pronađena puška i znakovita poruka

Smrt još jednog ruskog tajkuna najnovija je misterija na rastućem popisu iznenadnih pogibija u Kremlju. Ruski državni mediji tvrde da je direktor kemijske tvornice za vojnu opremu Aleksandar Tjunin (50) sam sebi oduzeo život.

Pronađen je u moskovskoj oblasti Kokoshkino kako leži na pločniku s ranom od metka u blizini svog automobila. Blizu je bila i puška te navodno oproštajno pismo s jučerašnjim datumom koje sugerira da je patio od depresije.

The Sun citira poruku, koja je sadržavala telefonski broj njegove supruge: "Sam sam to učinio, umoran sam od borbe s depresijom već pet godina. Stalno se pogoršava. Nemam više snage".

Tjunin je bio direktor tvrtke Khimprominzhiniring, podružnice državnog diva Rosatoma.

Neobičan tajming objave poruke

No, njegova je smrt izazvala val sumnji nakon što je otkriveno da se oproštajno pismo pojavilo u ruskim medijima i prije nego što su vlasti potvrdile smrt tajkuna. Neimenovani izvor je kazao: "Postojala je očita potreba da se objavi verzija o samoubojstvu prije nego što je krenula bilo kakva istraga".

Ovo je samo jedna u nizu misterioznih smrti bitnih figura u Rusiji u posljednje vrijeme. Mnoge osobe, od vodećih oligarha do ministara u ruskoj vladi, misteriozno su "padali mrtvi". Neki su pronađeni na ulici, a službene verzije događaja kažu da su "pali kroz prozor".

Ovakve smrti često su vođene kao samoubojstva, no mnogi slučajevi izazvali su sumnje moguće na kazneno djelo.

Među skepticima je ukrajinski novinar Denis Kazanjski, koji je objavio sarkastičnu poruku: "Vrhunski menadžeri JUKOS-a i Lukoila već su prije padali kroz prozore. Ruski naftni radnici imaju tu profesionalnu deformaciju. Čim se približe prozorima, noge im popuste".

Sumnjive smrti

Neki su umirali nakon što su se pet puta upucali u prsa, živi izgorjeli jer su zaspali sa zapaljenom cigaretom, a neki su napadnuti sjekirom.

Najrecentniji slučaj je onaj ministra prometa Romana Starovoita koji je u srpnju misteriozno preminuo s prostrjelnom ranom.

Izvori su rekli da je napustio svoju službu nakon jutarnjih sastanaka kao da se ništa nije dogodilo. Ali nekoliko sati kasnije, u crnoj vreći iznijeli su ga iz visoke trave.

Prije toga, potpredsjednik Transnjefta Andrej Badalov (62) pao je u smrt s elitne zgrade u kojoj je živio na moskovskoj Rubljovskoje autocesti. A u ožujku je bivši zastupnik Buvaysar Saitiev (49) pronađen u "teškom stanju" nakon što je skočio kroz prozor u Moskvi i kasnije preminuo.

