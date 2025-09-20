Nepregledne kolone tenkova tutnje bulevarima, a borbeni avioni i helikopteri od ranih jutarnjih sati nadlijeću iznad stambenih zgrada. Za mnoge Beograđane prizori posljednjih dana više nalikuju na ratne snimke nego na pripreme za vojnu paradu, piše Deutsche Welle.

Glavni grad Srbije već je drugog tjedna blokiran zbog uvježbavanja za vojnu manifestaciju "Snaga jedinstva“, zakazanu za 20. rujna kod Palače Srbija. Među

građanima nema mnogo euforije. Mnogi se žale na otežano kretanje kroz grad. Bulevari i glavne prometnice zatvaraju se i otvaraju, vozači stoje zaglavljeni u kolonama, dok pješaci nemoćno pokušavaju prijeći ulice između redova vojnih vozila.

Parada se organizira povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – blagdana uvedenog 2020. godine na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a u znak sjećanja na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

Iako se sam datum obilježava 15. rujna, vlasti su odlučile da središnja manifestacija bude održana pet dana kasnije. Kako najavljuju dužnosnici, u paradi će sudjelovati oko šest tisuća pripadnika Vojske Srbije, dok će još četiri tisuće biti angažirane u logistici i tehničkoj potpori. Tijekom defilea bit će predstavljeni novi tipovi naoružanja i borbenih vozila, a vojnici će razviti i trobojnicu dugu 300 metara, koju će nositi učenici vojnih škola.

Prijetnja regiji

"Potreba da se izvede mnogo tehnike je infantilna“, ocjenjuje za DW vojni analitičar Aleksandar Radić. "Ne izlaže se optimalna količina, nego velika količina. Cilj je da bude veliko, da se stvori slika o tome da postoji mnogo nečega. Umjesto da se pokaže pet komada nekog sredstva, pokazuje se po 40–50. Tako da je tu i tehnika kupljena sedamdesetih, ali i ona koja je nabavljena u skorije vrijeme".

Prema njegovim riječima, najznačajnije sredstvo koje će biti prikazano na paradi dolazi iz Izraela, koji je postao glavni izvor naoružanja za Srbiju. Izraelski mediji pisali su prošlog mjeseca da je Beograd zaključio ugovor vrijedan 1,64 milijarde dolara s izraelskom kompanijom Elbit Systems, što čini 70 posto ukupnog godišnjeg proračuna za obranu Srbije određenog za 2025. godinu.

Radić očekuje da će na paradi biti prikazan i novi višecijevni lanser raketa PULS, koji je nedavno stigao iz Izraela, s raketama dometa do 300 kilometara.

"Ako takav sustav bude prikazan, naravno da će regija ustreptati, jer će se to prepoznati kao izravna prijetnja Vučića drugima, jer to je sredstvo kojim Srbija može dosegnuti Zagreb s isturenih vatrenih položaja“, kaže Radić.

Vojska za unutarnju uporabu

Ali ovogodišnja parada prije svega ima unutarnjopolitičku funkciju, suglasni su sugovornici DW-a. Ona dolazi u trenutku u kojem građani već deset mjeseci prosvjeduju protiv korupcije, tražeći pravdu za 16 stradalih u padu nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu. U uvjetima teške političke krize, cilj parade je na prvom mjestu pokazati snagu države, ali i zastrašiti građane demonstracijom vojne sile.

"Činjenica da je netko došao na ideju da se ta parada zove Snaga jedinstva govori sama za sebe. Vlast pati za tim što jedinstva nema. Vlast koja je dovela do potpuno podijeljenog društva, do ekstremnog razdvajanja Srba na dvije strane – na one koji su za prosvjed i na one koji su protiv prosvjeda – želi simbol jedinstva. I s obzirom na to da je vojska tradicionalno bila institucija od povjerenja, kroz vojsku se pokušava doslovce napraviti simbol tog jedinstva“, kaže Radić.

On dodaje da su u nekim drugim državama i vremenima političari u krizama posezali za ratom, ali da sada za tako nešto ne postoje uvjeti. "I onda se pravi neka vrsta zamjene za krizu prikazivanjem tenkova na ulicama središta Beograda“, ocjenjuje Radić.

Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za sigurnosnu politiku dodaje da takva taktika ima elemente nadrealnog. "Vojska u Srbiji jest imala povijesnu ulogu kao značajan politički faktor, ali ona nikada nije bila poznata kao učinkovit instrument u suzbijanju unutarnjih političkih nemira“, podsjeća on.

Parada će imati poruku za svakoga

Načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije Milan Mojsilović odbacio je kritike da se vojnom paradom zastrašuju građani i prijeti susjedima nazvavši to "manipulacijom“, ali je dodao:

"Parada imati poruku za svakoga – za prijatelje, saveznike radost i veselje, a za one druge vjerojatno bijes i nervozu".

I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči parade poručio je da su dva novoformirana vojna saveza – jedan između Hrvatske, Albanije i Kosova, a drugi između Hrvatske i Slovenije – uprta protiv Srbije.

"Oni imaju snažnu pozadinu u NATO-u. Očekuju da im se i Bugarska pridruži. I ne smijemo biti slijepi, slični savezi pravljeni su na istovjetan način pred veliki rat. Moramo biti svjesni nečijih namjera, zato što ovo netko nije radio da bi jeo škampe, već da rade izravno protiv interesa srpskog naroda“, izjavio je Vučić.

Međutim, ti savezi daleko su od tradicionalnih vojnih alijansi koje bi se spremale za napad, ocjenjuje Vuk Vuksanović. On podsjeća da je predsjednik i ranije koristio vojne parade za međunarodnu uporabu.

"Njegova poruka obično je bila: ja sam jak, sigurnost na Balkanu ovisi o meni, trebate sa mnom pregovarati i shvatiti me ozbiljno kao sugovornika“, kaže Vuksanović za DW. "Evidentno je da Srbija nije dio tih sigurnosnih inicijativa prvenstveno iz političkih razloga, ali govoriti o savezima koji će pokrenuti napad na Srbiju, to je obična hiperbola koja se u ovom slučaju koristi radi domaćeg spina.“

Dvostruka slika za domaću i stranu publiku

Dok u javnim nastupima optužuje politički Zapad da se urotio protiv njega i da financira prosvjede i blokade, Vučić u praksi upravo od tih aktera pokušava osigurati potporu za opstanak na vlasti, ocjenjuju sugovornici DW-a. To, kažu, čini prije svega kroz kupnju naoružanja.

"Srbija kada kupuje oružje, kupuje političku naklonost određenih zemalja. Samo naoružavanje i modernizacija vojske potrebni su i nisu sporni, ali to je u drugom planu u odnosu na politički imperativ“, kaže Radić.

Kao jedan od primjera tog paradoksa navodi i dolazak zapovjednika Nacionalne garde Ohija Matthew Woodruffa, koji će uoči parade zajedno s američkim specijalnim snagama sudjelovati u obilježavanju 81. godišnjice misije "Halyard“, a potom prisustvovati i samoj paradi.

"Šalje se dvostruka slika: prema vodećim silama nastoji se pokazati prijateljstvo kroz zajedničke vojne aktivnosti i nabavu naoružanja, dok je Vučiću u isto vrijeme u interesu da u regiji izazove nervozu i da naslovnice poslije parade budu u tonu zastrašujuće moći Srbije, koja može dosegnuti svaku točku regije svojim raketama“, zaključuje Radić za DW.

