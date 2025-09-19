Hrvatska osudila upad Putinovih MiG-ova u Estoniju: 'Ovo smatramo ozbiljnom prijetnjom'

NATO je u petak podignuo borbene zrakoplove kako bi presreo tri ruska ratna aviona MiG-31 iznad Estonije koja su bez dopuštenja u zračnom prostoru ostala 12 minuta.

Daily Mail piše da je NATO žurno mobilizirao dežurne avione kako bi odbio letjelice koje su povrijedile zračni prostor njegove članice.

Premijer Estonije Kristen Michal kazao je da su se NATO-ovi lovci koji su se suočili s ruskim avionima ubrzo bili prisiljeni povući. Dodao je da je "takvo kršenje potpuno neprihvatljivo".

Aktiviran Članak 4

Estonija je sada službeno službeno zatražila konzultacije prema Članku 4. Riječ je o raspravi među članicama saveza do koje dolazi ako neka od njih smatra da je ugrožen teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost bilo koje članice.

Podsjetimo, ovo je tek deveti put da se u gotovo 80 godina postojanja NATO saveza aktivira Članak 4, ali ujedno i drugi put u desetak dana. Ranije ovog mjeseca aktivirala ga je Poljska nakon što su ruski dronovi ušli u njezin prostor. Prije toga, posljednji zahtjev podnijela je skupina zemalja nakon što je Rusija u veljači 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart izjavila je da će Sjevernoatlantsko vijeće, odlučujuće tijelo saveza, sljedeći tjedan sazvati sastanak kako bi detaljnije raspravili o upadu u Estoniju. To je uobičajena procedura kada se aktivira Članak 4.

Moskva još nije komentirala incident, no Vasilj Nebenzja, ruski veleposlanik pri UN-u, kazao je da "ne vjeruje onome što Estonija govori o Rusiji". Kada su mu rekli da je Estonija optužila Ruse za ulazak aviona u zračni prostor, odgovorio je: "Kako tragično".

Na meti i Finska

Situacija na istočnom krilu sve je napetija - Rusija je zaprijetila Finskoj "koordiniranom informacijskom kampanjom" koja oponaša identičan obrazac koji je Kremlj koristio kako bi opravdao početnu invaziju na Ukrajinu.

Institut za proučavanje rata (ISW) upozorio je da je nekoliko visokih dužnosnika Kremlja posljednjih dana verbalno napadalo Finsku i omalovažavalo tu zemlju kao da pripremaju teren za ofenzivu.

Hrvatska osudila

Hrvatska snažno osuđuje ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski zračni prostor i takvu rusku provokaciju smatra ozbiljnom prijetnjom, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u petak navečer.

"Izražavamo punu podršku i solidarnost s Estonijom te zajedno s našim saveznicima ostajemo čvrsto predani očuvanju naše zajedničke europske i euroatlantske sigurnosti", poručilo je hrvatsko ministarstvo.

