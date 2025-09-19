Eksplozivno upozorenje bivšeg čelnika NATO-a: 'Ovo je Ramstein Istoka, bez njega nema mira'

Logistički ključ bilo koje buduće mirovne misije u Ukrajini ne leži na prvim crtama bojišnice, već stotinama kilometara dalje u Rumunjskoj, prema riječima bivšeg visokog zapovjednika NATO-a Philipa Breedlovea.

Umirovljeni general američkih zračnih snaga, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a, u intervjuu za Kyiv Post rekao je da bi rumunjske strateške zračne baze bile "apsolutno ključne" za bilo kakve velike međunarodne snage usmjerene na stabilizaciju postkonfliktne Ukrajine.

Breedlove, koji je trenutno član upravnog odbora američke think-tank fondacije Saratoga, nedavno je zajedno s predsjednikom Zaklade Glenom Howardom napisao članak "Rumunjska drži ključ za održavanje mira u Ukrajini".

Središnji stup autorove argumentacije je zračna baza Mihail Kogălniceanu (MK) u Rumunjskoj koju naziva "Ramsteinom Istoka", što je aluzija na masivnu američku zračnu bazu u Njemačkoj koja je dugo bila središnje središte NATO-ovih borbenih operacija.

"Baza MK, samo zbog svog položaja u svijetu, nevjerojatno je važna za sve što radimo u tom dijelu svijeta i jedinstveno je pozicionirana da bude važna za bilo kakve operacije u Ukrajini", rekao je.

Izjave bivšeg generala došle su u trenutku kada se među zapadnim zemljama nastavljaju razgovori, koje navodno predvode Velika Britanija i Francuska, o formiranju multinacionalnih snaga koje bi pomogle u obnovi ukrajinske vojske i osigurale logistiku nakon potencijalnog mirovnog sporazuma.

Strah Rumunjske od slanja vojske

Iako je Rumunjska bila ključni saveznik, njezina vlada isključila je slanje vlastitih trupa u Ukrajinu. Breedlove kaže da je to ukorijenjeno u dubokim strahovima.

"Rumunjska, kao i Poljska i druge nacije, toliko je svjesna i zabrinuta zbog ruske invazije da sporo šalju snage izvan svoje zemlje jer vjeruju da se boje da će morati braniti svoju zemlju", objasnio je.

