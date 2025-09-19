Uriniraju po ženama, cijena od 1000 dolara: Procurila mračna strana glamura u Dubaiju

BBC je objavio veliku reportažu o mračnoj mreži u Dubaiju u koju se uvlače žene i seksualno iskorištavaju na najmučnije najgore načine.

Novinaru je uspjelo identificirati muškarca koji vodi mrežu seksualnog iskorištavanja ranjivih žena u najglamuroznijim četvrtima Dubaija. Riječ je o Charlesu Mwesigwi, koji tvrdi da je bivši vozač autobusa u Londonu – barem je to rekao novinaru BBC-a, koji se predstavio kao potencijalni klijent. Mwesigwa je rekao da bi mogao osigurati žene za seksualnu zabavu po početnoj cijeni od 1000 američkih dolara, dodajući da mnoge mogu ispuniti "gotovo svaku" želju klijenta.

Glasine o razuzdanim seksualnim zabavama u ovom emiratu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) kruže već godinama.

Hashtag #Dubaiportapotty, koji ima više od 450 milijuna pregleda na društvenoj mreži TikTok, vodi do parodija i spekulativnih priča o ženama optuženima da su pohlepne influencerice koje navodno potajno financiraju svoje luksuzne živote ispunjavajući najekstremnije seksualne želje.

Međutim, istraga BBC World Servicea otkrila je da je stvarnost još mračnija.

Mlade žene iz Ugande ispričale su BBC-u da nisu očekivale da će biti prisiljene na prostituciju za Mwesigwu. Neke od njih su vjerovale da će u UAE raditi u supermarketima ili hotelima.

Barem jedan od Mwesigwinih stalnih klijenata redovito je tražio da obavi nuždu po ženama, kaže djevojka koju su u svojoj reportaži nazvali Mia kako bi zaštitili njezin identitet. Mia tvrdi da joj je mreža Mwesigwe postavila zamku.

On odbacuje optužbe.

Kaže da ženama samo pomaže pronaći smještaj i da s njima ide na zabave jer ima kontakte s bogatim ljudima u Dubaiju.

Novinari su otkrili i da su dvije žene povezane s Mwesigwinom mrežom pale s visokih zgrada i poginule. Iako se njihova smrt vodi kao samoubojstvo, obitelji i prijatelji smatraju da je policija trebala temeljitije istražiti slučajeve. Mwesigwa je rekao da slučajeve istražuje dubajska policija, dodajući da sve informacije treba tražiti od njih. Odgovore ondje nisu dobili.

Jedna od žena koja je stradala je Monik Karungi, koja je u Dubai došla iz zapadne Ugande. O njoj je govorila žena koja se u tekstu navodi pod imenom Kira.

Kira kaže da je s Monik živjela u stanu u kojem je bilo oko 50 djevojaka. "On (Mwesigwa) je bio nasilan kada sam mu rekla da se želim vratiti kući", rekla je Mia, koja je također poznavala Monik.

Ona tvrdi da joj je Mwesigwa odmah po dolasku rekao da mu već duguje 2711 dolara.

'Plaćaju da uriniraju po licu'

"Novac za avionske karte, vizu, smještaj, hranu", objasnila je Mia. "To znači da moraš raditi, raditi, raditi i moliti muškarce da dođu i spavaju s tobom", navela je. Rođak preminule Monik kaže da je govorila da je dužna više od 27.000 dolara te da je od nje dobivao glasovne poruke u kojima je plakala.

Mia je ispričala da su klijenti uglavnom bili bijelci iz Europe, među kojima su bili i muškarci s ekstremnim seksualnim fetišima.

"Ima klijent koji obavlja nuždu po djevojkama... On obavi veliku nuždu i onda im naređuje da pojedu izmet", rekla je potišteno.

Druga žena, koju BBC naziva Lexi i tvrdi da ju je prevarila druga mreža, potvrdila je Mijine tvrdnje da su zahtjevi za ovakve ponižavajuće čine bili česti.

Jedan klijent je rekao: "Platiti ćemo vam 15.000 dirhama (4084 dolara) da vas grupno silujemo, uriniramo po vašem licu, pretučemo vas, a još 5000 dirhama (1361 dolar) ako vas snimimo kako jedete izmet."

Kaže da je pokušala potražiti pomoć od policije, ali da su joj ondje šokantno rekli: "Vi Afrikanci stvarate probleme jedni drugima. Ne želimo se miješati."

Policija u Dubaiju nije htjela komentirati ove navode.

Lexi je na kraju uspjela pobjeći i vratiti se u Ugandu, gdje sada pomaže ženama u sličnim situacijama da se spase.

Charlesa Mwesigwu novinari su pronašli na internetu – na društvenim mrežama koristi više različitih imena. Novinar je pod lažnim identitetom pokušao dogovoriti žene za luksuzne zabave.

'Djevojke otvorena uma'

Mwesigwa je djelovao smireno i samouvjereno dok je govorio o svom poslu. "Imamo oko 25 djevojaka", rekao je.

"Mnoge su otvorenog uma... mogu raditi praktički sve", nastavio je. Cijene su od 1000 dolara po djevojci za noć, pa sve do više za "lude stvari".

Za sebe je rekao da je nekada bio vozač autobusa u Londonu i da sada voli svoj posao.

"Mogao bih na lutriji dobiti milijun funti, ali bih i dalje ovo radio... to je postalo dio mene", rekao je.

Troy, čovjek koji tvrdi da je prethodno bio voditelj operacija u Mwesigwinom lancu, kaže da nema načina da žene pobjegnu i da nije bitno kroz što prolaze dok su bogati muškarci zadovoljni.

Preminula Monik je 27. travnja 2022. objavila selfie iz stambenog naselja popularnog među strancima u Dubaiju. Četiri dana kasnije bila je mrtva. Mia kaže da su se prije njezine smrti Monik i Mwesigwa često svađali jer je odbijala njegove zahtjeve i htjela pobjeći iz mreže.

"Našla je posao i bila je presretna", navodi i kaže da se Monik odselila u drugi stan. Kasnije je pala s balkona 1. svibnja 2022.

Policija je, kaže, rekla da su obustavili istragu jer su u stanu u kojem je Monik pala pronađeni droga i alkohol, a na balkonu samo njezini otisci prstiju.

Smrt Monik strašno podsjeća na smrt Kayle Birungi, još jedne žene iz Ugande koja je živjela u istom kraju kao i Monik, a umrla je 2021. godine nakon pada s nebodera u Dubaiju. Pala je s terase stana za koji BBC ima dokaze da ga je vodio Charles Mwesigwa.

Monik i Kayla bile su dio šire, neslužbene mreže koja je povezivala Ugandu i Perzijski zaljev.

BBC je zamolio Charlesa Mwesigwu da odgovori na sve optužbe iznesene u istrazi. Porekao je da vodi ilegalni lanac prostitucije.

"Sve su to lažne optužbe", rekao je. "Rekao sam vam da sam samo čovjek koji voli zabave i dovodi za stol one koji mnogo troše, zbog čega mnoge djevojke hrle za moj stol", rekao je.

BBC je zatražio od policijske postaje Al Barsha pristup dosjeima slučaja Monik Karungi i Kayle Birungi. Nisu odgovorili na taj zahtjev niti na navode da nisu proveli odgovarajuće istrage o njihovoj smrti.

Cijelu reportažu o ovom slučaju možete pročitati OVDJE.

