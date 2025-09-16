Manekenka otkrila: 'Imam PTSP od seksualnog zlostavljanja i razvoda, tijelo mi se doslovno gasi'

Britanska manekenka Christine McGuinness (37) nedavno je progovorila o dugotrajnoj i tajnoj borbi sa zdravstvenim problemima. Sve je počelo ranije ove godine, kada je pripremala kćer za školu. U početku je mislila da je riječ o umoru, budući da je noću spavala samo tri sata. No simptomi su se počeli ponavljati i pojačavati pod stresom, prsti bi joj utrnuli i postali nepomični.

U svibnju je potražila liječničku pomoć i dobila dijagnozu – Raynaudov sindrom, stanje koje smanjuje protok krvi u ekstremitetima. Iako obično nije opasno, može izazvati bol, oštećenje tkiva ili čak odumiranje dijelova prstiju. Christine priznaje da joj simptomi ometaju svakodnevni život i ponekad narušavaju samopouzdanje.

“Ponekad se osjećam posramljeno ili razočarano jer nisam dovoljno dobro upravljala stresom ili brinula o sebi. Najteže je kada simptomi zaustave moj život dok ne nestanu”, ispričala je manekenka. Raynaudov sindrom kod nje je uzrokovan dugotrajnim stresom, anksioznošću, napadima panike i mogućim PTSP-om.

Christine je od djetinjstva prošla kroz teške trenutke. Odrasla je uz oca ovisnika o heroinu i majku, roditelji su joj se razveli kada je imala godinu dana. Tijekom djetinjstva i adolescencije pretrpjela je seksualno zlostavljanje i vršnjačko nasilje te se suočavala s anoreksijom.

Manekenstvo i natjecanja ljepote pomogli su joj da ponovno izgradi samopouzdanje i stvori život izvan obiteljskog doma. Godine 2011. udala se za komičara Paddyja McGuinnessa, s kojim ima troje djece – blizance Lea i Penelope te Felicity. Prije pet godina saznala je da su njezinoj djeci dijagnosticirani autizam, a kasnije i ona sama. Dobila je i dijagnozu ADHD-a. Par se razveo prije dvije godine, a Christine je priznala da je ona prekinula vezu jer je povjerenje bilo narušeno.

Danas Christine trpi posljedice svih trauma i izazova: “Za svakoga tko je proživio teško djetinjstvo, seksualno zlostavljanje i razvod, uz izazove života neurodivergentne majke, tijelo na kraju pokazuje posljedice.” Dodaje da autizam i ADHD utječu na gotovo svaki dio njenog dana – stalno je u pripravnosti, ima senzornu osjetljivost i teško se isključuje. Uzima lijekove za ADHD kako bi poboljšala fokus, no ističe da je promjena životnog stila ključna.

Christine sada mijenja rutinu kako bi smanjila stres, uzima dane za odmor, traži pomoć od bližnjih, vježba i provodi vrijeme u prirodi. “Biti autističan i imati ADHD kontradiktorno je, ali glazba, vođenje dnevnika i rutina pomažu mi da smirim um, tijelo i duh.”

Unatoč dugoj borbi, Christine se osjeća bolje i naglašava važnost samosvijesti i brige za sebe: “Naučila sam da razumijevanje sebe vodi ka ozdravljenju i sretnijem životu. Najveća motivacija mi je pokazati svojoj djeci važnost otpornosti, brige o sebi i radosnog života.”

