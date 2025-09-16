Paula Šolc iskreno o zarukama s Franom Laušom: 'Kada je došao taj trenutak potpuno sam zblokirala'

Lijepa Paula Šolc (25) malo koga ostavlja ravnodušnim svojim nevjerojatnim plesnim umijećem. Njezina strast je ples na svili, a svojim talentom osvojila je brojna srca Hrvata. Svestrana i posvećena, poznata je po svom predanom radu i strasti prema umjetničkom izrazu kroz ples, a nedavno se ostvarila i u svojoj najlepšoj ulozi - postala je mama sinčiću Kylianu. U vezi je s Franom Laušom (31), poznatim influencerom i fitness trenerom, a ovaj simpatičan par je nedavno proslavio zaruke te ovim prekrasnim vijestima oduševio brojne fanove. Tim povodom kontaktirali smo Paulu koja nam je iskreno otkrila sve o ljubavi, roditeljstvu, izazovima i radostima koje donosi nova životna uloga, kao i planovima za povratak plesnim nastupima nakon poroda.

Čestitke na zarukama! Jesu li Vas one iznenadile?

Hvala puno na čestitkama! Moram priznati očekivala sam da će se zaruke dogoditi u nekom trenutku u skorije vrijeme. Budući da su nam se planovi promijenili te da smo roditelji postali prije nego smo planirali, temu zaruka smo već bili otvorili. Fran ne zna dobro skrivati stvari, osim toga većinu dana providimo skupa pa je i teško neke stvari sakriti tako da je sumnje da se taj dan bliži definitivno bilo. Ono što njemu ide u prilog je činjenica da na dan zaruka nisam očekivala da će kleknuti.

Koja Vam je prva misao prošla kroz vašu glavu kada Vam je Fran postavio pitanje?

Iskreno jako sam se zbunila. Očekuješ taj dan i veseliš mu se i zamišljaš ga bezbroj puta, onda odjednom kada se dogodi u potpunosti se zblokiraš. Znala sam da će postaviti pitanje par sekundi prije jer se toliko slatko i nervozno smijao da se vidjelo da skuplja hrabrosti i kalkulira kako će to. Nakon što je postavio pitanje odjednom kao da sam cijela utrnula i nikako da od tog osjećaja euforije kažem da. Kasnije kad sam razmišljala o tome nisam se mogla sjetiti ni što sam rekla, jesam li rekla da ili sam samo šutjela, na kraju kada sam gledala video vidjela sam da sam klimnula glavom. Jednostavno osjećaš toliko ljubavi i veselja i uzbuđenja u tom trenutku da izgubiš glavu.

Koji je detalj tog posebnog trenutka najsnažnije ostao u Vašem sjećanju?

Budući da smo imali planove za kasnije navečer taj dan da ćemo ići na koncert, Fran i ja smo se dogovorili da on ode prije po psa i da ćemo svi skupa s prijateljima ići planinariti do jednog vidikovca. Ustvari uzbrdo se hoda križni put do jedne malo kapelice i gore je prekrasan pogled na more i otoke. Mi smo se dogovorili da ćemo nakon toga otići u apartman presvući se za koncert, ali on se htio srediti za zaruke pa je došao u hlačama od odijela i košulji. Ja sam mu se cijelim putem rugala jer sam mislila da kao i inače nije slušao ništa što smo se dogovorili pa mi je bilo smiješno što sada planinari tako obučen dok smo mi svi u kupaćim kostimima. Na kraju je ispalo da on cijelo vrijeme ima skrivene planove, samo ja nisam skužila.

Kako su Vaši prijatelji i obitelj reagirali kada ste im otkrili sretne vijesti?

Svi su bili jako sretni. Svi su znali da će se to ubrzo dogoditi, u obitelji su već i ispitivali kada će svadba kako to inače i ide kada dobiješ dijete. Puno njih je i znalo da Fran ima prsten jer ga je imao dva mjeseca prije, skrivao ga je u torbi od kamere i čekao pravi trenutak. Prijatelji su nam svi jako uzbuđeni i iščekuju taj veliki party iduće godine.

Budući da ste u vezi s Franom već tri godine, možete li nam otkriti što Vas je na njemu najviše osvojilo?

Fran i ja smo na prvom dejtu jednostavno sjeli na piće i pričali satima. Od tada pa do dan danas pričamo o svemu, šalimo se, podbadamo se, pričamo ozbiljno i neozbiljno. Pored toga što je fizički privlačan, on je izuzetno pametan, nježan, brižan. Jako je strpljiv i smiren. On je bio i još uvijek je moja najveća podrška u svemu i moj najbolji prijatelj. Ja sam jedna od onih ljudi koja vjeruje da već na prvu znaš kad je to to, sve se vidi u pogledu. Zauvijek ću se sjećati dana kada smo se vraćali s kratkog izleta iz Opatije. Sjedili smo iza u autu jer su nas prijatelji vozili, ja sam malo zažmirila da odmorim oči i u trenutku kad sam otvorila oči on me samo gledao. Znala sam tad da je to to, znala sam što osjeća prema meni, a bilo me i pomalo strah. Ali evo nas danas još uvijek pričamo kao i prvog dana, gledamo se kao i tad, a volimo se još i više.

Prošle godine postali ste mama. Kako je roditeljstvo promijenilo Vaš pogled na život i svakodnevicu?

Iskreno jedva sam čekala postati mama. Kada sam saznala da sam trudna prvo sam osjetila neizmjernu sreću, tek nakon toga došla je panika što sve slijedi i kako će sve biti. Oduvijek sam voljela djecu i ona vole mene, tako da mi većina stvari s njim jednostavno prirodno dolazi. Ulažem i jako puno vremena u to da istražujem i čitam što je najbolje za njega jer mu želim pružiti najbolje od svega što mogu. Život je sad u nekoj čudnoj fazi, trenutno se pokušavam vratiti nekim starim navikama i obavezama koje sam do sada samo stavila po strani. Usklađivanje roditeljstva sa svim ostalim obavezama, planovima i željama je stvarno izazovno. Moj pogled na život se definitivno promijenio.. Sada su mi on, njegove potrebe, želje i emocije prioritet i tu sam za njega u svakom trenutku. Pokušavam ne zanemarivati druge odnose poput obitelji i prijatelja pa ga većinom svugdje vodim sa sobom. Ali ne mogu lagati, život je definitivno usporio, sada uživam najviše u onim najmanjim trenutcima poput zajedničkog popodnevnog spavanja.

Tko je stroži u odgoju - Vi ili Fran?

Rekla bih da sam definitivno za sada je stroža, ali to se sve stigne zaokrenuti kako Kylian bude rastao. Fran uvijek kaže da će on biti stroži roditelj iako se nije pokazao kao previše strog. Ja s druge strane budući da konstantno istražujem što je za njega najbolje onda se nekako i ne slažem s nekim stvarima poput gledanja televizije ili upotrebe telefona previše oko njega, također želim da ima neke zdrave prehrambene navike i vjerujem da je za to ključan ovaj period u kojem tek uči i istražuje hranu. Još uvijek smo na početku tako da ćemo vidjeti kad bude malo veći tko će biti stroži.

Profesionalno se bavite plesom na svili. Kako vidite svoju budućnost u ovom umjetničkom izrazu i imate li planove za nove nastupe ili projekte?

Iskreno s plesom na svili mi se sve nekako prirodno događalo u životu. Nikada nisam previše planirala i kalkulirala nego sam jednostavno radila ono što volim i sve se nekako posložilo. Prije poroda planirala sam ubrzat cijeli oporavak i vratit se nastupima što prije. Onda nekako kad sam rodila svijet je samo stao i bili smo ja i to malo biće i bez razmišljanja samo sam se prepustila tome. Sad nakon skoro 10 mjeseci spremna sam polako vratiti se nastupima i intenzivnijim treninzima, ali ne žurim se i ne stvaram si pritisak jer mislim da ima vremena za sve. Definitivno moja ljubav prema tome nije stala, samo treba vremena da se sve nekako posloži. Nekih većih planova osim povratka nastupanju u ovom trenutku nemam, u budućnosti bi se voljela ponovno posvetiti vođenju treninga, pogotovo radu s djecom, jer sam u tome stvarno uživala i mislim da imam puno ljubavi prema ovom poslu koje mogu prenijeti dalje.

