Influencer Fran Lauš zaručio se s djevojkom Paulom Šolc: Pokazali veliki dijamantni prsten

Influencer i fitness trener Fran Lauš (31) na društvenim mrežama objavio je prekrasnu vijest — zaručio se sa svojom dugogodišnjom djevojkom, plesačicom na svili, Paulom Šolc (25).

Fran i Paula zajedno su već više od dvije godine, a dobili su i sina Kilijana koji još nema ni godinu dana.

U svojoj Instagram obavi Fran je jednostavno napisao ''Uskoro gospodin i gospođa Lauš'' te objavio dvije fotografije. Na prvoj fotografiji se vide kako par zagrljeno pozira, a na drugoj se iz bliza vidi dijamantni prsten.

Influencer je također objavio Instagram priču s istom fotografijom u kojoj je napisao ''Svadba uskoro''.

Mnoga poznata lica pronašla su se ispod fotografija u komentarima, a neka od njih su i plesačica Paula Jeričević, influencer i pjevač Marco Cuccurin, influencer Renato Erceg...

''Čestitam od srca'', ''Hvalim te Bože više'', ''Nek vam je sa srećom'', ''Čestitam divnice'', samo su neki od komentara oduševljenih obožavatelja.

Paula i Fran dobili su sina zajedno u studenom prošle godine, a lijepu vijest je objavio na Instagramu s opisom ''Iz ovog cijelog iskustva imam jedan zaključak. Žene su daleko superiornija bića'', napisao je.

