Hrabrost ili ludost? Hanka Paldum zapjevala na visini od 27 metara, fanovi u transu

Pjevačica Hanka Paldum (69) nastupila je u Mostaru na visini od 27 metara tijekom manifestacije na kojoj sudionici iz cijelog svijeta skaču s mosta. Publiku je zabavljala u pauzi između impresivnih skokova natjecatelja, pjevajući svoj veliki hit “Pamtim još”, dok je događaj sniman dronom.

Eh šta sve neće Hanka Paldum uraditi za pare 🤡 #caosvima #tagzivota pic.twitter.com/2l2b1tUyLI — Nina Krunić (@nina_krunic) September 7, 2025

Na društvenoj mreži X odmah je osvanuo snimak na kojem se vidi hrabri nastup Paldum na visokoj platformi što je dodatno oduševilo, ali i šokiralo pratitelje.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Podsjetimo, ova pjevačica je također zasjala na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, gdje je svojom pojavom i elegancijom privukla brojne poglede i izazvala oduševljenje publike.

POGLEDAJTE VIDEO: Hanka Paldum 45. godišnjicu na sceni slavi u zagrebačkom Lisinskom: Nama je otkrila što bi promijenila u svojoj karijeri