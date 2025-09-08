SNIMALI DRONOVI /

Hrabrost ili ludost? Hanka Paldum zapjevala na visini od 27 metara, fanovi u transu

Foto: X/Screenshot

Nevjerojatni kadrovi snimljeni tijekom Hankinog hrabrog nastupa oduševili su, ali i šokirali mnogobrojnu publiku

8.9.2025.
14:40
Hot.hr
X/Screenshot
Pjevačica Hanka Paldum (69) nastupila je u Mostaru na visini od 27 metara tijekom manifestacije na kojoj sudionici iz cijelog svijeta skaču s mosta. Publiku je zabavljala u pauzi između impresivnih skokova natjecatelja, pjevajući svoj veliki hit “Pamtim još”, dok je događaj sniman dronom.

Na društvenoj mreži X odmah je osvanuo snimak na kojem se vidi hrabri nastup Paldum na visokoj platformi što je dodatno oduševilo, ali i šokiralo pratitelje.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Podsjetimo, ova pjevačica je također zasjala na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, gdje je svojom pojavom i elegancijom privukla brojne poglede i izazvala oduševljenje publike.

POGLEDAJTE VIDEO: Hanka Paldum 45. godišnjicu na sceni slavi u zagrebačkom Lisinskom: Nama je otkrila što bi promijenila u svojoj karijeri

