Hrabrost ili ludost? Hanka Paldum zapjevala na visini od 27 metara, fanovi u transu
Nevjerojatni kadrovi snimljeni tijekom Hankinog hrabrog nastupa oduševili su, ali i šokirali mnogobrojnu publiku
Pjevačica Hanka Paldum (69) nastupila je u Mostaru na visini od 27 metara tijekom manifestacije na kojoj sudionici iz cijelog svijeta skaču s mosta. Publiku je zabavljala u pauzi između impresivnih skokova natjecatelja, pjevajući svoj veliki hit “Pamtim još”, dok je događaj sniman dronom.
Na društvenoj mreži X odmah je osvanuo snimak na kojem se vidi hrabri nastup Paldum na visokoj platformi što je dodatno oduševilo, ali i šokiralo pratitelje.
Podsjetimo, ova pjevačica je također zasjala na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, gdje je svojom pojavom i elegancijom privukla brojne poglede i izazvala oduševljenje publike.
