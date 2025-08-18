Treća večer 31. Sarajevo Film Festivala okupila kremu estrade: Hanka Paldum zasjenila sve

Svake godine glavni grad Bosne i Hercegovine na nekoliko dana postaje centar filmske industrije, a sudeći po broju slavnih koji su pohodili crveni tepih - ni ove godine nije bilo ništa drugačije.

Ovo je 31. izdanje popularnog Sarajevo Film Festivala, a osim slavnih među kojima se tijekom treće večeri istaknula Hanka Paldum, crvenim tepihom prošetao je i pas Lija koji je zvijezda filma 'Vetre, pričaj sa mnom' redatelja Stefana Đorđevića.